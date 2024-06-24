В Барнауле поймали пьяного водителя, который устроил ДТП
Мужчина врезался в легковой автомобиль на улице Энтузиастов
24 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Пьяный водитель / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 23 июня задержали пьяного водителя, пишет "Инцидент Барнаул".
Нетрезвого мужчину на "Лексусе" поймали на улице Энтузиастов. Перед этим он врезался в легковушку на парковке возле одной из новостроек.
На опубликованных кадрах видно, что водителя задержали люди в обычной форме, а также мужчина в футболке ЧОП "Бумеранг". Последний заковал недобросовестного автомобилиста в наручники.
Что было с задержанным после этого, не уточняется.
Накануне в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте, в котором пострадали две женщины.
08:58:16 24-06-2024
Чрповцы устроили погоню за водителем, в итоге тот совершил дтп, а потом применили спецсредства к человеку не оказывающему сопротивление, наверно уже уволили, так как теперь появятся вопросы к чопу со стороны полиции.
09:03:45 24-06-2024
гость (08:58:16 24-06-2024) Чрповцы устроили погоню за водителем, в итоге тот совершил д... Не появятся... На кого чопики трудятся?
09:59:47 24-06-2024
гость (08:58:16 24-06-2024) Чрповцы устроили погоню за водителем, в итоге тот совершил д... Ты дружок того алкаша? Или тоже катаешься пьяным?
10:39:23 24-06-2024
Гость (09:59:47 24-06-2024) Ты дружок того алкаша? Или тоже катаешься пьяным?... Да нет, это сам алкаш пишет...
09:35:32 24-06-2024
Полицаи не работают , пусть хоть чопики трудятся, за них
10:02:55 24-06-2024
хорошо лежит - видимо подустал.
взбодрить бы надо - можно в печень например постучать...