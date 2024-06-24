В Барнауле поймали пьяного водителя, который устроил ДТП

Мужчина врезался в легковой автомобиль на улице Энтузиастов

24 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Пьяный водитель / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 23 июня задержали пьяного водителя, пишет "Инцидент Барнаул".

Нетрезвого мужчину на "Лексусе" поймали на улице Энтузиастов. Перед этим он врезался в легковушку на парковке возле одной из новостроек.

На опубликованных кадрах видно, что водителя задержали люди в обычной форме, а также мужчина в футболке ЧОП "Бумеранг". Последний заковал недобросовестного автомобилиста в наручники.

Что было с задержанным после этого, не уточняется.

Накануне в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте, в котором пострадали две женщины.