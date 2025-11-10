Барнаульские таксисты накручивают заказы в борьбе за повышение тарифов
Такая тенденция прослеживается по всей России
10 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле водители такси начали необычную акцию протеста против низких тарифов агрегаторов, пишет Telegram-канал "В курсе 22". Чтобы искусственно повысить спрос и заставить систему поднять цены, они массово создают заказы с левых номеров телефонов, сразу указывая в комментариях: "Не брать!"
Эта ситуация – часть общероссийской проблемы. Таксисты по всей стране сообщают о падении доходов примерно на 30% при одновременном росте расходов на бензин, обслуживание автомобилей и комиссии агрегаторов. При этом тарифы на перевозки остаются на прежнем уровне.
В ответ на сложившуюся ситуацию водители координируют негласные акции протеста и обсуждают возможность организации массовых "простоев", чтобы оказать давление на компании-агрегаторы и добиться пересмотра системы оплаты.
18:47:56 10-11-2025
Услуги этих такси не айс... О каком повышении стоимости может идти речь? Зарабатывают очень хорошо....
19:29:59 10-11-2025
Лентяи и бездельники. На заводы пусть идут, раз не нравится. Нет же, не хотят. Надо их по всей строгости закона - как за организацию протестных акций
19:47:26 10-11-2025
Ни фига себе! Раньше за сотку в любую точку города, а теперь и 700 не предел... 450 стабильно за то же расстояние...
20:32:43 10-11-2025
Пару, другую бунтарей выдернуть и как 'врагов-народа", со всей проллетарской ненавистью, показательно.
Остальные махом встанут в стойло
21:04:12 10-11-2025
Миллионеров - таксистов не встречал. Кроме 90-х годов. Но тогда 500 рублей (80 долларов) поездка до Сиреневой от вокзала стоила. Но и работа таксистом была чаще прикрытием.
21:25:49 10-11-2025
Месяц назад чел рано утром в Барнаул в командировку прилетел, с багажом.
Сотовая связь не работает, такси через агрегаторов вызвать не смог.
Поймал таксиста у аэропорта, до центра города довезли за 4500 руб.
Как в 90-е.
04:28:09 11-11-2025
Гость (21:25:49 10-11-2025) Месяц назад чел рано утром в Барнаул в командировку прилетел... Сотовая связь не работает? Может интернет только?
07:03:40 11-11-2025
Таксист - это психология.
07:48:32 11-11-2025
Ехала на днях с балтийской в центр, суббота, пробок нет. 600 рублей. Воняющая какими-то, простите, собаками, которые сходили в туалет на сиденье, машина. Я просто задохнулась пока доехала. О каком повышении может идти речь? Вы сперва помойтесь сами, уважаемые таксисты, и машины свои помойте.
07:53:04 11-11-2025
Ну так то они все бизнесмены с многомиллионными оборотами, а таксуют для души.
07:53:59 11-11-2025
Едет маленький мальчик в такси и рассуждает вслух:
- Вот если бы мой папа был слоном, а мама слонихой, то я был бы
маленьким слоненком... Вот если бы мой папа был львом, а мама львицей,
то я был бы маленьким львенком...
Так продолжается во время всего пути. Тут таксист не выдерживает и
раздраженно спрашивает:
- Вот скажи, мальчик, если бы твой папа был конченым наркоманом, а мама
проституткой, кем бы ты тогда был?
На что, подумав, мальчик отвечает:
- Наверное, таксистом. (с)
Хотя и среди них встречаются хорошие люди.
08:39:03 11-11-2025
Гость (07:53:59 11-11-2025) Едет маленький мальчик в такси и рассуждает вслух:- Вот ... Встречаются, только их человек 10 на весь город !
08:45:32 11-11-2025
Гость (08:39:03 11-11-2025) Встречаются, только их человек 10 на весь город !... Не считал. Уже лет 30 их услугами пользуюсь пару раз в год. Или реже. В этом году ни разу не ездил. Но откровенных отморозков не встречал ни разу.
08:00:22 11-11-2025
Вот уроды!