Барнаульские таксисты накручивают заказы в борьбе за повышение тарифов

Такая тенденция прослеживается по всей России

10 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле водители такси начали необычную акцию протеста против низких тарифов агрегаторов, пишет Telegram-канал "В курсе 22". Чтобы искусственно повысить спрос и заставить систему поднять цены, они массово создают заказы с левых номеров телефонов, сразу указывая в комментариях: "Не брать!"

Эта ситуация – часть общероссийской проблемы. Таксисты по всей стране сообщают о падении доходов примерно на 30% при одновременном росте расходов на бензин, обслуживание автомобилей и комиссии агрегаторов. При этом тарифы на перевозки остаются на прежнем уровне.

В ответ на сложившуюся ситуацию водители координируют негласные акции протеста и обсуждают возможность организации массовых "простоев", чтобы оказать давление на компании-агрегаторы и добиться пересмотра системы оплаты.

