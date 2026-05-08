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В Барнауле заметили остановившиеся трамваи "без видимых причин"

Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно

08 мая 2026, 09:20, ИА Амител

Остановившиеся трамваи / Фото: читатели amic.ru
Остановившиеся трамваи / Фото: читатели amic.ru

В Барнауле на одном из участков города остановились сразу несколько трамваев. О происходящем сообщили читатели amic.ru.

По словам очевидцев, два вагона стоят на спуске с горы, еще один — на подъеме. При этом, как отмечают горожане, каких-либо "видимых ограничений движения" или дорожных работ на месте не наблюдается.

Из-за остановки электротранспорта на участке могло быть затруднено движение трамваев по маршрутам. Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно.

Официальной информации о возможной неисправности или сбое в работе контактной сети на момент публикации не поступало.

Барнаул общественный транспорт трамваи
       

Комментарии 13

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Гость

09:21:08 08-05-2026

началось!
все о чем писал герберт уэллс в войне миров - чистая правда

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Гость

09:27:29 08-05-2026

Гость (09:21:08 08-05-2026) началось!все о чем писал герберт уэллс в войне миров - ч... Ну что ты куришь, ясно. Вопрос в том где берешь?

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Гость

09:36:31 08-05-2026

Гость (09:27:29 08-05-2026) Ну что ты куришь, ясно. Вопрос в том где берешь?...
это началось, после того как я вернулся с захадума
откровения так и сыплются

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Гость

10:36:33 08-05-2026

Гость (09:36:31 08-05-2026) это началось, после того как я вернулся с захадумаот... Ты это, часто не затягивайся. . .

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Гость

09:42:00 08-05-2026

Просто бензин кончился!

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Гость

09:47:46 08-05-2026

"В Барнауле заметили остановившиеся трамваи "без видимых причин" - если внимательно присмотреться, то можно понять, что остановка вызвана отсутствием вращения колёс. Ни разу не видел едущий трамвай, у которого бы не вращались колёса. Всё дело в трамвайных колёсах. Многие не верят, наверняка создадут межведомственную комиссию.

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Гость

09:50:42 08-05-2026

В Барнауле заметили любопытных людей без видимых причин

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Гость

09:52:46 08-05-2026

Нам страшно мы не знаем что это такое. Ну вот уже и новости в этом плане пошли.

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Гость

10:42:33 08-05-2026

Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...

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Мусик

11:19:16 08-05-2026

Гость (10:42:33 08-05-2026) Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...... и больше ничего не стоит?
это печально.

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Гость

11:21:23 08-05-2026

Гость (10:42:33 08-05-2026) Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...... Трамваи стояли в целях безопасности.

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Гость

11:16:36 08-05-2026

так света нету

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Эксперт дэу

12:07:02 08-05-2026

Схема у одного трамвая не пошла и все. Какая нибудь релюшка погорела. И все. Оборудование старое. Слесаря забивают. Может просто какой нибудь контактик подгорел не почистили. А у водителя ума не хватает попробовать все выключить до рубильника и снова включить несколько раз может пойдет. Может с контажки автоматами напряжение вырубило. Там много тоже не надо. Ветка или что нить замкнуло и нет тока. Но это все об.ективные причины. Я же считаю. Что водителя приспичило и он не потерпел до конечной.

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