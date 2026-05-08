В Барнауле заметили остановившиеся трамваи "без видимых причин"
Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно
08 мая 2026, 09:20, ИА Амител
Остановившиеся трамваи / Фото: читатели amic.ru
В Барнауле на одном из участков города остановились сразу несколько трамваев. О происходящем сообщили читатели amic.ru.
По словам очевидцев, два вагона стоят на спуске с горы, еще один — на подъеме. При этом, как отмечают горожане, каких-либо "видимых ограничений движения" или дорожных работ на месте не наблюдается.
Из-за остановки электротранспорта на участке могло быть затруднено движение трамваев по маршрутам. Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно.
Официальной информации о возможной неисправности или сбое в работе контактной сети на момент публикации не поступало.
09:21:08 08-05-2026
началось!
все о чем писал герберт уэллс в войне миров - чистая правда
09:27:29 08-05-2026
Гость (09:21:08 08-05-2026) началось!все о чем писал герберт уэллс в войне миров - ч... Ну что ты куришь, ясно. Вопрос в том где берешь?
09:36:31 08-05-2026
Гость (09:27:29 08-05-2026) Ну что ты куришь, ясно. Вопрос в том где берешь?...
это началось, после того как я вернулся с захадума
откровения так и сыплются
10:36:33 08-05-2026
Гость (09:36:31 08-05-2026) это началось, после того как я вернулся с захадумаот... Ты это, часто не затягивайся. . .
09:42:00 08-05-2026
Просто бензин кончился!
09:47:46 08-05-2026
"В Барнауле заметили остановившиеся трамваи "без видимых причин" - если внимательно присмотреться, то можно понять, что остановка вызвана отсутствием вращения колёс. Ни разу не видел едущий трамвай, у которого бы не вращались колёса. Всё дело в трамвайных колёсах. Многие не верят, наверняка создадут межведомственную комиссию.
09:50:42 08-05-2026
В Барнауле заметили любопытных людей без видимых причин
09:52:46 08-05-2026
Нам страшно мы не знаем что это такое. Ну вот уже и новости в этом плане пошли.
10:42:33 08-05-2026
Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...
11:19:16 08-05-2026
Гость (10:42:33 08-05-2026) Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...... и больше ничего не стоит?
это печально.
11:21:23 08-05-2026
Гость (10:42:33 08-05-2026) Стоят дворцы,стоят трамваи и заводские корпуса...... Трамваи стояли в целях безопасности.
11:16:36 08-05-2026
так света нету
12:07:02 08-05-2026
Схема у одного трамвая не пошла и все. Какая нибудь релюшка погорела. И все. Оборудование старое. Слесаря забивают. Может просто какой нибудь контактик подгорел не почистили. А у водителя ума не хватает попробовать все выключить до рубильника и снова включить несколько раз может пойдет. Может с контажки автоматами напряжение вырубило. Там много тоже не надо. Ветка или что нить замкнуло и нет тока. Но это все об.ективные причины. Я же считаю. Что водителя приспичило и он не потерпел до конечной.