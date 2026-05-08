В Барнауле заметили остановившиеся трамваи "без видимых причин"

Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно

08 мая 2026, 09:20, ИА Амител

Остановившиеся трамваи / Фото: читатели amic.ru

В Барнауле на одном из участков города остановились сразу несколько трамваев. О происходящем сообщили читатели amic.ru.

По словам очевидцев, два вагона стоят на спуске с горы, еще один — на подъеме. При этом, как отмечают горожане, каких-либо "видимых ограничений движения" или дорожных работ на месте не наблюдается.

Из-за остановки электротранспорта на участке могло быть затруднено движение трамваев по маршрутам. Что именно стало причиной задержки, пока неизвестно.

Официальной информации о возможной неисправности или сбое в работе контактной сети на момент публикации не поступало.