Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Бийске

Пострадавшую от удара отбросило на бордюр

23 мая 2024, 11:10, ИА Амител

Момент аварии / Кадр из видео / Сотрудник

В Бийске женщина-водитель сбила девочку на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в ГИБДД.

22 мая в 15:50 на Декабристов, в районе дома № 14, школьница 2014 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехала женщина за рулем "Тойоты Короллы".

От удара ребенка отбросило на бордюр, а очевидцы остановились, чтобы ей помочь.

Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация ей не потребовалась.