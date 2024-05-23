Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Бийске
Пострадавшую от удара отбросило на бордюр
23 мая 2024, 11:10, ИА Амител
Момент аварии / Кадр из видео / Сотрудник
В Бийске женщина-водитель сбила девочку на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в ГИБДД.
22 мая в 15:50 на Декабристов, в районе дома № 14, школьница 2014 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехала женщина за рулем "Тойоты Короллы".
От удара ребенка отбросило на бордюр, а очевидцы остановились, чтобы ей помочь.
Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация ей не потребовалась.
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