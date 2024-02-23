В барнаульском ТЦ загорелся самокат

Возгорание долгое время не удавалось потушить

23 февраля 2024, 16:35, ИА Амител

Самокат загорелся в ТЦ Galaxy в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Причина происшествия неизвестна. По словам свидетеля, возгорание долгое время не удавалось потушить, однако огонь не распространился.

Напомним, что 22 февраля пожар произошел в доме на улице 6-й Береговой в Новоалтайске. В горящем здании оказались трое детей, которых спас очевидец. Причина пожара устанавливается.