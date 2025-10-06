НОВОСТИПроисшествия

В Башкирии девочка проглотила несколько таблеток и чуть не погибла

Об обстоятельствах отравления пока ничего неизвестно

06 октября 2025, 14:43, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Башкирии тринадцатилетняя школьница подверглась отравлению невыясненными медикаментами. Информацию предоставил глава Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Происшествие случилось в ночь на 6 октября. Обстоятельства, при которых девочка приняла таблетки, вызвавшие интоксикацию, пока не раскрываются. Пострадавшего ребенка с признаками отравления лекарствами госпитализировали в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

На данный момент состояние здоровья пациентки стабилизировалось, и врачи оценивают его как средней степени тяжести. В ближайшее время планируется ее перевод из реанимации в детское отделение.

