В Екатеринбурге от отравления неизвестным веществом пострадали 12 школьников

Прокуратура района начала проверку

01 октября 2025, 15:50, ИА Амител

Скорые у здания школы / Фото: Ural Mash

В Екатеринбурге произошел инцидент с распылением неизвестного вещества в лицее № 159. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным телеграм-канала "112", утром в раздевалке спортзала сработал баллончик, после чего 12 учеников пятого класса почувствовали себя плохо. У детей зафиксированы признаки недомогания, включая затрудненное дыхание. Пострадавших осматривают врачи, на месте работают бригады скорой помощи.

Прокуратура Ленинского района начала проверку. Ведомство уточнило, что школьники пожаловались на состояние здоровья именно во время подготовки к уроку физкультуры. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и тип распыленного вещества.

