В Эстонии пригрозили убивать "маленьких зеленых человечков" у границы с Россией
В октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков
25 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Onet, что эстонские вооруженные силы откроют огонь по российским "зеленым человечкам" в случае нарушения ими государственной границы.
По словам министра, в октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков, предположительно, являющихся военнослужащими, вблизи эстонской границы с Россией. Цахкна подчеркнул, что это не было единичным инцидентом.
«Мы ведем постоянное наблюдение, в частности, получаем множество сообщений из приграничного города Нарва. Я хочу быть предельно ясным: если когда-либо "зеленые человечки" вторгнутся на нашу территорию, они будут уничтожены. Никаких других вариантов здесь нет. Если российская сторона не уверена в нашей реакции, они могут попытаться проверить нас», – заявил эстонский министр.
Ранее глава МИД Эстонии пригрозил "принести войну" в Россию. Он отметил, что члены НАТО обсудят новые варианты реагирования якобы в случае российского нападения.
16:02:08 25-12-2025
Кто им вообще позволил выйти из СССР?
16:08:16 25-12-2025
Толи дураки? К ним и ходить не надо. Булаву забросим и сами к нам побегут, если ноги целы будут.
16:25:17 25-12-2025
Клоуны.
16:34:52 25-12-2025
«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» (с)
17:01:01 25-12-2025
Помню, ещё в 2022 в соцсетях парень из Таллинна писал, что у них 300 эстонских партизан, подготовленных по натовским стандартам, пусть только русские сунутся! На полном серьёзе писал, с большим воодушевлением и гордостью за свою страну)))
17:09:11 25-12-2025
Гость (17:01:01 25-12-2025) Помню, ещё в 2022 в соцсетях парень из Таллинна писал, что у... У них примерно половина молодого населения уже уехала. Кто бы говорил.
17:53:52 25-12-2025
Население Эстонии 1.3 миллиона человек. Эстония это точка на карте.
07:57:56 26-12-2025
Хм.... А эти человечки не на английской ли мове гутарили?
08:47:55 26-12-2025
Комплекс неполноценности этого мини-государства проявляется в таких угрозах.Кому вы нужны,шелупонь?
08:52:26 26-12-2025
Про латышских стрелков слышал, про эстонских нет.
04:31:51 28-12-2025
Пусть откроют стрельбу по зеленым человечкам,Россия сразу отреагирует на это как на "Объявлении войны" и от Эстонии ничего не останется