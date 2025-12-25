В Эстонии пригрозили убивать "маленьких зеленых человечков" у границы с Россией

В октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков

25 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Эстония / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Onet, что эстонские вооруженные силы откроют огонь по российским "зеленым человечкам" в случае нарушения ими государственной границы.

По словам министра, в октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков, предположительно, являющихся военнослужащими, вблизи эстонской границы с Россией. Цахкна подчеркнул, что это не было единичным инцидентом.

«Мы ведем постоянное наблюдение, в частности, получаем множество сообщений из приграничного города Нарва. Я хочу быть предельно ясным: если когда-либо "зеленые человечки" вторгнутся на нашу территорию, они будут уничтожены. Никаких других вариантов здесь нет. Если российская сторона не уверена в нашей реакции, они могут попытаться проверить нас», – заявил эстонский министр.

Ранее глава МИД Эстонии пригрозил "принести войну" в Россию. Он отметил, что члены НАТО обсудят новые варианты реагирования якобы в случае российского нападения.