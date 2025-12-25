НОВОСТИПолитика

В Эстонии пригрозили убивать "маленьких зеленых человечков" у границы с Россией

В октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков

25 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Эстония / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Эстония / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Onet, что эстонские вооруженные силы откроют огонь по российским "зеленым человечкам" в случае нарушения ими государственной границы.

По словам министра, в октябре страна зафиксировала случаи появления лиц без опознавательных знаков, предположительно, являющихся военнослужащими, вблизи эстонской границы с Россией. Цахкна подчеркнул, что это не было единичным инцидентом.

«Мы ведем постоянное наблюдение, в частности, получаем множество сообщений из приграничного города Нарва. Я хочу быть предельно ясным: если когда-либо "зеленые человечки" вторгнутся на нашу территорию, они будут уничтожены. Никаких других вариантов здесь нет. Если российская сторона не уверена в нашей реакции, они могут попытаться проверить нас», – заявил эстонский министр.

Ранее глава МИД Эстонии пригрозил "принести войну" в Россию. Он отметил, что члены НАТО обсудят новые варианты реагирования якобы в случае российского нападения.

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор

Он отметил, что от таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место"
НОВОСТИПолитика

Россия Политика

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:02:08 25-12-2025

Кто им вообще позволил выйти из СССР?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:16 25-12-2025

Толи дураки? К ним и ходить не надо. Булаву забросим и сами к нам побегут, если ноги целы будут.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:17 25-12-2025

Клоуны.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:34:52 25-12-2025

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» (с)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:01 25-12-2025

Помню, ещё в 2022 в соцсетях парень из Таллинна писал, что у них 300 эстонских партизан, подготовленных по натовским стандартам, пусть только русские сунутся! На полном серьёзе писал, с большим воодушевлением и гордостью за свою страну)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:11 25-12-2025

Гость (17:01:01 25-12-2025) Помню, ещё в 2022 в соцсетях парень из Таллинна писал, что у... У них примерно половина молодого населения уже уехала. Кто бы говорил.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:52 25-12-2025

Население Эстонии 1.3 миллиона человек. Эстония это точка на карте.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:56 26-12-2025

Хм.... А эти человечки не на английской ли мове гутарили?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маркел Сасипаторыч

08:47:55 26-12-2025

Комплекс неполноценности этого мини-государства проявляется в таких угрозах.Кому вы нужны,шелупонь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:26 26-12-2025

Про латышских стрелков слышал, про эстонских нет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:31:51 28-12-2025

Пусть откроют стрельбу по зеленым человечкам,Россия сразу отреагирует на это как на "Объявлении войны" и от Эстонии ничего не останется

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров