В Госдуме предложили обеспечить медиков служебным жильем с правом выкупа

12 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила рассмотреть механизм предоставления медицинским работникам служебного жилья с правом последующего выкупа. Об этом она заявила в разговоре с агентством городских новостей "Москва".

По словам депутата, такая мера могла бы стать эффективным инструментом для привлечения и удержания специалистов в системе здравоохранения, поскольку жилищный вопрос остается одним из ключевых факторов при выборе места работы. Разворотнева отметила, что уровень доходов медиков, особенно в крупных городах, зачастую не позволяет им самостоятельно решить проблему покупки жилья.

Она напомнила, что в 2024 году похожая инициатива уже обсуждалась в Татарстане применительно к педагогам. В настоящее время служебные квартиры, как правило, предоставляются сотрудникам только на период их работы в организации, без дальнейших перспектив.

«Возможно, стоит предусмотреть такое, когда жилье является наемным, и сотрудники живут в нем на условиях найма, при этом часть найма субсидируется бюджетом или организациями. Такая схема сейчас очень актуальна, например, и для предприятий ВПК, которые тоже хотят привлечь к себе работников. И, может быть, на каком-то этапе это жилье можно будет выкупать, если у сотрудника стаж работы 10 лет или 15», – сказала она.

Ранее сообщалось, что цены на жилье в 2027 году могут вырасти почти вдвое выше уровня инфляции. Сокращение запусков новых проектов в этом году неизбежно приведет к снижению объемов ввода жилья в ближайшие периоды и сформирует дефицит предложений на рынке.