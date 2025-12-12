В Госдуме предложили обеспечить медиков служебным жильем с правом выкупа
Похожая инициатива уже обсуждалась в Татарстане применительно к педагогам
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила рассмотреть механизм предоставления медицинским работникам служебного жилья с правом последующего выкупа. Об этом она заявила в разговоре с агентством городских новостей "Москва".
По словам депутата, такая мера могла бы стать эффективным инструментом для привлечения и удержания специалистов в системе здравоохранения, поскольку жилищный вопрос остается одним из ключевых факторов при выборе места работы. Разворотнева отметила, что уровень доходов медиков, особенно в крупных городах, зачастую не позволяет им самостоятельно решить проблему покупки жилья.
Она напомнила, что в 2024 году похожая инициатива уже обсуждалась в Татарстане применительно к педагогам. В настоящее время служебные квартиры, как правило, предоставляются сотрудникам только на период их работы в организации, без дальнейших перспектив.
«Возможно, стоит предусмотреть такое, когда жилье является наемным, и сотрудники живут в нем на условиях найма, при этом часть найма субсидируется бюджетом или организациями. Такая схема сейчас очень актуальна, например, и для предприятий ВПК, которые тоже хотят привлечь к себе работников. И, может быть, на каком-то этапе это жилье можно будет выкупать, если у сотрудника стаж работы 10 лет или 15», – сказала она.
Ранее сообщалось, что цены на жилье в 2027 году могут вырасти почти вдвое выше уровня инфляции. Сокращение запусков новых проектов в этом году неизбежно приведет к снижению объемов ввода жилья в ближайшие периоды и сформирует дефицит предложений на рынке.
11:13:12 12-12-2025
Какая богатая идея) Ты 15 лет отпашешь за копейки, платя за аренду, пусть и не полную сумму, а потом тебе милостиво разрешат купить (!) жилье. Никак не могу понять, в чем выгода) Никто ж не говорит, что жилье тебе продадут дешево или с беспроцентным периодом.
11:13:57 12-12-2025
Пристроить к больничке сбоку капсульные бараки. И недорого, и место мало занимают, и поспать можно. И снова на любимую работу рядом.
13:03:22 12-12-2025
Гость (11:13:57 12-12-2025) Пристроить к больничке сбоку капсульные бараки. И недорого, ... И чтоб бараки больнице принадлежали))) Чтобы врач часть зарплаты обратно возвращал
11:30:25 12-12-2025
амик, ну не выставляйте вы эти дурацкие фото из ИИ! справа какой-то карлик,....
11:51:42 12-12-2025
Гость (11:30:25 12-12-2025) амик, ну не выставляйте вы эти дурацкие фото из ИИ! справа к... Поддерживаю, так же писал для редакции - уродство эти фото ИИ!
14:56:42 12-12-2025
Гость (11:30:25 12-12-2025) амик, ну не выставляйте вы эти дурацкие фото из ИИ! справа к...
А че карлик не может быть врачом? Например, гинекологом - очень удобно
11:59:54 12-12-2025
Не выкупить, а безвозмездно отдать. Если отработал свои 15 лет добросовестно
12:32:15 12-12-2025
Гость (11:59:54 12-12-2025) Не выкупить, а безвозмездно отдать. Если отработал свои 15 л... Не 15 а 12 лет... БЕЗВОЗДМЕЗДНО!!!
12:29:45 12-12-2025
Сама идея здравая (проверенная ещё при СССР), реализация при нынешней системе сомнительна, ещё и коррупцию сегодня никто не отменил..
13:00:53 12-12-2025
Совсем думать не могут. Даже проблески, каких- то решений, и то тянут из социализма.
13:08:48 12-12-2025
Гость (13:00:53 12-12-2025) Совсем думать не могут. Даже проблески, каких- то решений, и... Так решение одно, и оно, в общем-то, на поверхности - хорошая зп. И все. Не надо будет рожать тысячу и одну программу по поддержке медиков, выдумывать неработающие льготы и т.д. Но в этом случае чем будет заниматься аримия чинуш, придумывающая и распределяющая те льготы?.. Без зп их предлагаете оставить?) Опять же, к рукам ничего прилипнуть не сможет. Ну и заодно человек сможет сам решать, на что ту зп потратить. А на это они пойтить никак не могут.