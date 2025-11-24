НОВОСТИЭкономика

Аналитики ждут роста цен на жилье в России в 2027 году в два раза выше инфляции

В этой ситуации особенно важными могут стать меры господдержки застройщиков в небольших городах

24 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цены на жилье в 2027 году могут вырасти почти вдвое выше уровня инфляции. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг на пресс-конференции M2 в ТАСС.

По его словам, сокращение запусков новых проектов в этом году неизбежно приведет к снижению объемов ввода жилья в ближайшие периоды и сформирует дефицит предложений на рынке. На фоне этого спрос будет расти: "Дом.рф" прогнозирует, что в 2027 году ставка по рыночной ипотеке опустится до 10% и ниже.

«Это очень доступная ставка, мы видели это на примере 2021–2022 годов, по такой ставке люди начинают массово брать ипотеку, спрос может вырасти кратно», – пояснил Гольдберг.

В результате при ограниченном предложении цены на жилье, по оценке эксперта, могут увеличиться на 10–15% при инфляции на уровне 4–5%. Такой разрыв, отметил он, способен снизить доступность жилья и поставить под угрозу выполнение показателей нацпроекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против расширения программы семейной ипотеки на весь российский рынок вторичного жилья.

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России могут разрешить покупку жилья по частям, без ипотеки и кредитов

Такая схема позволит гражданам копить на жилье постепенно
НОВОСТИЭкономика

Россия цены на жилье ипотека инфляция квартира

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

21:07:46 24-11-2025

Аналитика Голдберга из ДОМ.РФ можно понять... и простить, работа такая))) Давайте сначала 2026-й переживём...

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров