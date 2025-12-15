НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали о штрафах для россиян за проживание без оформления регистрации

Гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток

15 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Арендная квартира / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
В России действует система обязательного регистрационного учета граждан, которая не ограничивает право на свободу передвижения, а служит административным способом уведомления государства о месте проживания человека. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания. Такая практика, отметил парламентарий, подтверждается разъяснениями и правоприменением со стороны МВД. Нарушение возникает в случае переезда на новое постоянное место жительства, если человек не оформил регистрацию в течение семи рабочих дней. За это предусмотрена административная ответственность по статье 19.15.1 КоАП РФ.

Якубовский уточнил, что в большинстве регионов страны штраф за проживание без регистрации составляет от двух до трех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге санкции выше – от трех до пяти тысяч рублей. При этом значительно более жесткие меры предусмотрены за фиктивную регистрацию, в том числе в отношении иностранных граждан.

«Речь идет о ситуациях, когда регистрация оформляется без намерения фактически проживать по указанному адресу либо когда собственник жилья за вознаграждение регистрирует посторонних лиц. В таких случаях наступает уже уголовная ответственность, которая может предусматривать штрафы, обязательные работы или лишение свободы», – отмечает издание.

Депутат также подчеркнул, что отсутствие регистрации не затрагивает имущественные права граждан и не лишает их возможности владеть или пользоваться жилым помещением.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:53:20 15-12-2025

Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зарплаты в городах вырастут.
Мудрое решение.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:32:11 15-12-2025

Гость (09:53:20 15-12-2025) Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зар... Ждем тебя в агропромышленной сфере,вилы и лопаты готовы

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ничесебе

11:48:09 15-12-2025

Гость (09:53:20 15-12-2025) Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зар... Москвичей и питерцев всех депортировать на северный полюс, тогда страна и поднимется.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:25 15-12-2025

Это, получается, человек - собственность государства? Конституция - фигня?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:27 15-12-2025

Какой-то бессмысленный пережиток крепостного права

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:35 15-12-2025

Записывайте, повторять не стану))))) Договор аренды квартиры на 90 дней, потом еще один, потом еще...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:19 15-12-2025

Открываем Конституцию, читаем: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Где в Конституции ограничение 90 дней? Нету.

  -13 Нравится
Ответить
