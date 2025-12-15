В Госдуме рассказали о штрафах для россиян за проживание без оформления регистрации

Гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток

В России действует система обязательного регистрационного учета граждан, которая не ограничивает право на свободу передвижения, а служит административным способом уведомления государства о месте проживания человека. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания. Такая практика, отметил парламентарий, подтверждается разъяснениями и правоприменением со стороны МВД. Нарушение возникает в случае переезда на новое постоянное место жительства, если человек не оформил регистрацию в течение семи рабочих дней. За это предусмотрена административная ответственность по статье 19.15.1 КоАП РФ.

Якубовский уточнил, что в большинстве регионов страны штраф за проживание без регистрации составляет от двух до трех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге санкции выше – от трех до пяти тысяч рублей. При этом значительно более жесткие меры предусмотрены за фиктивную регистрацию, в том числе в отношении иностранных граждан.

«Речь идет о ситуациях, когда регистрация оформляется без намерения фактически проживать по указанному адресу либо когда собственник жилья за вознаграждение регистрирует посторонних лиц. В таких случаях наступает уже уголовная ответственность, которая может предусматривать штрафы, обязательные работы или лишение свободы», – отмечает издание.

Депутат также подчеркнул, что отсутствие регистрации не затрагивает имущественные права граждан и не лишает их возможности владеть или пользоваться жилым помещением.

