В Госдуме рассказали о штрафах для россиян за проживание без оформления регистрации
Гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток
15 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
В России действует система обязательного регистрационного учета граждан, которая не ограничивает право на свободу передвижения, а служит административным способом уведомления государства о месте проживания человека. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, гражданин вправе проживать не по месту постоянной регистрации до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания. Такая практика, отметил парламентарий, подтверждается разъяснениями и правоприменением со стороны МВД. Нарушение возникает в случае переезда на новое постоянное место жительства, если человек не оформил регистрацию в течение семи рабочих дней. За это предусмотрена административная ответственность по статье 19.15.1 КоАП РФ.
Якубовский уточнил, что в большинстве регионов страны штраф за проживание без регистрации составляет от двух до трех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге санкции выше – от трех до пяти тысяч рублей. При этом значительно более жесткие меры предусмотрены за фиктивную регистрацию, в том числе в отношении иностранных граждан.
«Речь идет о ситуациях, когда регистрация оформляется без намерения фактически проживать по указанному адресу либо когда собственник жилья за вознаграждение регистрирует посторонних лиц. В таких случаях наступает уже уголовная ответственность, которая может предусматривать штрафы, обязательные работы или лишение свободы», – отмечает издание.
Депутат также подчеркнул, что отсутствие регистрации не затрагивает имущественные права граждан и не лишает их возможности владеть или пользоваться жилым помещением.
09:53:20 15-12-2025
Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зарплаты в городах вырастут.
Мудрое решение.
10:32:11 15-12-2025
Гость (09:53:20 15-12-2025) Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зар... Ждем тебя в агропромышленной сфере,вилы и лопаты готовы
11:48:09 15-12-2025
Гость (09:53:20 15-12-2025) Лимиту всю депортировать и деревня, с колен поднимится и зар... Москвичей и питерцев всех депортировать на северный полюс, тогда страна и поднимется.
10:06:25 15-12-2025
Это, получается, человек - собственность государства? Конституция - фигня?
10:12:27 15-12-2025
Какой-то бессмысленный пережиток крепостного права
14:12:35 15-12-2025
Записывайте, повторять не стану))))) Договор аренды квартиры на 90 дней, потом еще один, потом еще...
16:11:19 15-12-2025
Открываем Конституцию, читаем: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Где в Конституции ограничение 90 дней? Нету.