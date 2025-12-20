В Госдуме заявили, что последний рабочий день в 2025 году не будет укороченным
31 декабря останется выходным, а 30 декабря будет обычным рабочим днем
20 декабря 2025, 08:00, ИА Амител
Последний день 2025 года – 31 декабря – сделали выходным, а вот 30 декабря будет обычным полным рабочим днем. Об этом РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В этом году 31 декабря у нас нерабочий день, только потому, что правительство в прошлом году его перенесло. 30 декабря будет обычным рабочим днем», – уточнил парламентарий.
Он также отметил, что в 2024 году 31 декабря был выходным, так же будет и в 2026-м. Эта стабильность пришла на смену "календарной вакханалии" 2019–2020 годов, когда статус 31 декабря вызывал споры и разногласия между регионами.
По словам Нилова, чтобы избежать подобной неразберихи в будущем, необходимо закрепить 31 декабря как нерабочий день в Трудовом кодексе РФ. Предлагаемый механизм – перенос выходного дня с 8 января на 31 декабря, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на бюджет.
Таким образом, предновогодний график 2025 года будет стандартным: полный рабочий день 30 декабря и официальный выходной – 31 декабря.
08:11:24 20-12-2025
И сразу в дикий запой на 2 недели
Строгать детей пьяного ужина .
08:14:01 20-12-2025
Ну это я сам как-нибудь решу без вас, когда мне работать, когда бухать. 😎😜
09:41:58 20-12-2025
Вчера Госдума приняла сразу пачку очень интересных законов. Вот их бы осветить подробнее, а то многие и не знают, что стали ещё счастливее
10:17:34 20-12-2025
Это не им решать у кого короче или длинее будет
20:31:10 20-12-2025
Ну у кого не будет, а у кого будет.