В Госдуме заявили, что последний рабочий день в 2025 году не будет укороченным

31 декабря останется выходным, а 30 декабря будет обычным рабочим днем

20 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Последний день 2025 года – 31 декабря – сделали выходным, а вот 30 декабря будет обычным полным рабочим днем. Об этом РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В этом году 31 декабря у нас нерабочий день, только потому, что правительство в прошлом году его перенесло. 30 декабря будет обычным рабочим днем», – уточнил парламентарий.

Он также отметил, что в 2024 году 31 декабря был выходным, так же будет и в 2026-м. Эта стабильность пришла на смену "календарной вакханалии" 2019–2020 годов, когда статус 31 декабря вызывал споры и разногласия между регионами.

По словам Нилова, чтобы избежать подобной неразберихи в будущем, необходимо закрепить 31 декабря как нерабочий день в Трудовом кодексе РФ. Предлагаемый механизм – перенос выходного дня с 8 января на 31 декабря, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на бюджет.

Таким образом, предновогодний график 2025 года будет стандартным: полный рабочий день 30 декабря и официальный выходной – 31 декабря.