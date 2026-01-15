В Художественном музее Алтайского края сменился директор впервые за 28 лет

Прежний руководитель Инна Галкина решила посвятить себя научной деятельности

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Инна Галкина покинула пост директора Государственного художественного музея Алтайского края, который занимала 28 лет. Исполняющей обязанности руководителя стала Евгения Школина. Об этом сообщает Министерство культуры региона.

«Назначение нового руководителя связано с решением прежнего директора Инны Галкиной уйти с руководящей должности и заняться научной деятельностью», – пояснили в министерстве.

Школина приступила к новым обязанностям в соответствии с приказом ведомства с января. Коллективу ее представила министр культуры края Елена Безрукова.

«Жизнь идет. Евгения встала у руля музея», – прокомментировала новость Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, главное здание музея закрыли на реконструкцию с 2012 года. Первый подрядчик – ОАО "Стройгаз" – обанкротился. Следующим подрядчиком стало ООО "Селф", с которым заказчик расторг договор весной 2024 года. На тот момент в реконструкцию вложили почти 1,5 млрд рублей. В 2025 году контракт был заключен с ООО "Век-Строй" – на разработку проектной документации. Стоимость контракта – 10,25 млн рублей. Глава краевого Минстроя Иван Гилев с осторожностью предполагает, что реконструкция может быть завершена в 2028 году при благополучном стечении обстоятельств.

Инна Галкина руководила музеем с 1997 года. Свыше 20 лет она курировала научно-исследовательскую деятельность учреждения, составляла и редактировала научные сборники, издания "Искусство Алтая в собрании музея". Галкина стала одним из первых руководителей в регионе, внедривших методы современного музейного менеджмента и маркетинга. В 1991 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР".

Евгения Школина окончила исторический факультет АлтГУ и прошла обучение по программе "Капитаны культуры" в академии "Меганом". Член Ассоциации искусствоведов и Союза художников России, автор множества научных публикаций и куратор ключевых выставок. В 2023 году была признана лучшим работником культуры в музейной сфере. В Государственном художественном музее Алтайского края работает с 1998 года.