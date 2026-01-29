В Колумбии разбился пассажирский самолет, все находившиеся на борту погибли
Самолет Beechcraft 1900 следовал по маршруту Кукута — Оканья, но исчез с радаров
29 января 2026, 09:23, ИА Амител
В Колумбии обнаружили разбившееся воздушное судно авиакомпании Satena, пропавшее 28 января. Рейс по маршруту Кукута — Оканья потерпел крушение, все 15 человек на борту (13 пассажиров и 2 члена экипажа) погибли, сообщила радиостанция Caracol.
По данным единого координационного штаба, самолет был найден в районе Курасика — в сельской зоне муниципалитета Ла‑Плайя‑де‑Белен. В официальном отчете подтверждено отсутствие выживших.
Речь идет о воздушном судне Beechcraft 1900 с бортовым номером HK4709. Связь с самолетом пропала около полудня по местному времени.
Среди пассажиров находились заметные общественные фигуры: колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо. Список погибших опубликован в местных средствах массовой информации.
В настоящее время ведутся следственные действия для установления точных причин авиакатастрофы.
