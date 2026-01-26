В США разбился частный самолет, в котором находилось восемь человек

Взлет выполнялся при низкой видимости на фоне сильного снежного шторма

26 января 2026, 11:00, ИА Амител

Место происшествия в аэропорту / Фото: Shot

В аэропорту города Бангор в американском штате Мэн при взлете потерпел крушение пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились восемь человек, пишет Shot.

По предварительным данным, авария произошла с частным бизнес-джетом Bombardier Challenger 650. Возможной причиной крушения называют сложные погодные условия. Взлет выполнялся при низкой видимости на фоне сильного снежного шторма, который в эти часы охватил северо-восток США.

После происшествия аэропорт Бангора был немедленно закрыт. На месте работают экстренные и спасательные службы, обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ3097 из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. У Boeing 777-200 сразу после взлета загорелся левый двигатель.