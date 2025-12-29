В Красноярске девочке грозит уголовная ответственность за разбитый телефон обидчиков

Владельцы гаджета оценили ущерб в 44 тысячи рублей и обратились в полицию

29 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Пострадавшая девочка / Фото: Baza

В Красноярске 16-летнюю школьницу могут привлечь к уголовной ответственности за сломанный смартфон, который она выбила из рук мальчиков, дразнивших ее на перемене. Конфликт произошел в октябре, когда группа семиклассников начала обзывать девятиклассницу, высмеивать ее внешность и снимать все на камеру iPhone, сообщает Baza.

По словам матери пострадавшей девочки, обидчики, среди которых был и владелец телефона, дразнили ее дочь, называя "палитрой" и насмехаясь над одеждой и прической. После неоднократных просьб прекратить издевательства школьница не выдержала и выбила телефон из рук снимавшего, в результате чего гаджет упал и разбился.

Девочка сразу же сообщила о случившемся социальному педагогу. Школа провела беседу с родителями и обещала, что обидчик извинится. Однако ситуация резко изменилась, когда выяснилось, что телефон принадлежал не самому "оператору", а его родителям. Они оценили ущерб в 44 тысячи рублей и, не получив компенсации, обратились в полицию.

Теперь в отношении девочки может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ее мать, воспитывающая нескольких детей, написала жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку, изъять записи с камер наблюдения и допросить свидетелей конфликта, чтобы установить все обстоятельства.