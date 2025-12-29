НОВОСТИОбщество

В Красноярске девочке грозит уголовная ответственность за разбитый телефон обидчиков

Владельцы гаджета оценили ущерб в 44 тысячи рублей и обратились в полицию

29 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Пострадавшая девочка / Фото: Baza
В Красноярске 16-летнюю школьницу могут привлечь к уголовной ответственности за сломанный смартфон, который она выбила из рук мальчиков, дразнивших ее на перемене. Конфликт произошел в октябре, когда группа семиклассников начала обзывать девятиклассницу, высмеивать ее внешность и снимать все на камеру iPhone, сообщает Baza.

По словам матери пострадавшей девочки, обидчики, среди которых был и владелец телефона, дразнили ее дочь, называя "палитрой" и насмехаясь над одеждой и прической. После неоднократных просьб прекратить издевательства школьница не выдержала и выбила телефон из рук снимавшего, в результате чего гаджет упал и разбился.

Девочка сразу же сообщила о случившемся социальному педагогу. Школа провела беседу с родителями и обещала, что обидчик извинится. Однако ситуация резко изменилась, когда выяснилось, что телефон принадлежал не самому "оператору", а его родителям. Они оценили ущерб в 44 тысячи рублей и, не получив компенсации, обратились в полицию.

Теперь в отношении девочки может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ее мать, воспитывающая нескольких детей, написала жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку, изъять записи с камер наблюдения и допросить свидетелей конфликта, чтобы установить все обстоятельства.

Красноярский край

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:19:00 29-12-2025

Она же не виновата, что родители суют в школу с собой дорогое имущество. Должны иметь ввиду, что могут потерять или сломать. По сути правильно сделали. Чувства обиды больше вызвала, чем ей пытались. Пишите что пытался ударить предметов, защитилась и выбила из рук.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:43:08 29-12-2025

Россия - страна контрастов

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:38:14 29-12-2025

Она в свою очередь тоже может написать заявление на тех кто ее унижал и оскорблял.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:33 29-12-2025

Гость (08:38:14 29-12-2025) Она в свою очередь тоже может написать заявление на тех кто ... А если телефон принадлежал например.. - то почему не предупредили?! Это же просто самооборона, девочка (долина) не осознавала своих действий, тем более группа мальчиков! От не наказанности таких "мальчиковых групп" следует продолжение, вплоть до ОПГ.. В целом, необходим полный анализ инициаторов с подготовкой заранее купленного айфона..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:46 29-12-2025

На родителей этих странностей, ржущих и снимающей на телефон ради издевательств, нужно еще к телегу накатать в органы опеки и попечительства за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей с выписыванием штрафов. Всякие предупреждения действуют только на тех, у кого совесть есть, а у этих нет от слова совсем, по родителям сразу видно. А так хоть страх появится.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:02 29-12-2025

Я за девочку.

  -3 Нравится
Ответить
