В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными
Инициатива предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей
26 ноября 2024, 08:14, ИА Амител
Фото: Mikhail Vasilyev / unsplash.com
Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.
Как сообщил парламентарий агентству ТАСС, после получения отзыва правительства документ внесут на рассмотрение Госдумы.
Инициатива предусматривает штрафы от 5 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям. И от 10 до 100 тысяч – за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
08:44:27 26-11-2024
Очередной пиарщик. Лучше бы выступал против жестокого обращения с людьми.
08:45:08 26-11-2024
А законопроект против жестокого обращения с жёнами завернули...
09:35:12 26-11-2024
Кхм... (08:45:08 26-11-2024) А законопроект против жестокого обращения с жёнами завернули...
Так ты не обращайся. Строй отношения хотя бы на взаимоуважении. С себя начинать надо и тогда никакие законы не нужны будут.
10:18:46 26-11-2024
Гость (09:35:12 26-11-2024) Так ты не обращайся. Строй отношения хотя бы на взаимоув... Жену поколачиваешь частенько? 😁
09:40:39 26-11-2024
Наш местный "закон" про маркировку как раз попадает под эту статью...И он широко разрекламирован и распропагандирован. Кого будем штрафовать? Всех голосовавших или только спикера?
10:05:10 26-11-2024
Главная идея всех законов в это трудное время, это штрафы.
13:14:12 26-11-2024
Видимо подгорать начало у господина Бурматова, после того как на ROI инициатива уже набрала 75 тысяч, а против лишь 5. Решил подключить административный ресурс.