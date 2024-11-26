В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными

Инициатива предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей

26 ноября 2024, 08:14, ИА Амител

Фото: Mikhail Vasilyev / unsplash.com

Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.

Как сообщил парламентарий агентству ТАСС, после получения отзыва правительства документ внесут на рассмотрение Госдумы.

Инициатива предусматривает штрафы от 5 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям. И от 10 до 100 тысяч – за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.