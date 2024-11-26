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В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными

Инициатива предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей

26 ноября 2024, 08:14, ИА Амител

Фото: Mikhail Vasilyev / unsplash.com
Фото: Mikhail Vasilyev / unsplash.com

Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.

Как сообщил парламентарий агентству ТАСС, после получения отзыва правительства документ внесут на рассмотрение Госдумы.

Инициатива предусматривает штрафы от 5 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения за пропаганду жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям. И от 10 до 100 тысяч – за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

Законопроекты Жестокость к животным

Комментарии 7

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Гость

08:44:27 26-11-2024

Очередной пиарщик. Лучше бы выступал против жестокого обращения с людьми.

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Кхм...

08:45:08 26-11-2024

А законопроект против жестокого обращения с жёнами завернули...

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Гость

09:35:12 26-11-2024

Кхм... (08:45:08 26-11-2024) А законопроект против жестокого обращения с жёнами завернули...
Так ты не обращайся. Строй отношения хотя бы на взаимоуважении. С себя начинать надо и тогда никакие законы не нужны будут.

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Кхм...

10:18:46 26-11-2024

Гость (09:35:12 26-11-2024) Так ты не обращайся. Строй отношения хотя бы на взаимоув... Жену поколачиваешь частенько? 😁

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Дюша

09:40:39 26-11-2024

Наш местный "закон" про маркировку как раз попадает под эту статью...И он широко разрекламирован и распропагандирован. Кого будем штрафовать? Всех голосовавших или только спикера?

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Гость

10:05:10 26-11-2024

Главная идея всех законов в это трудное время, это штрафы.

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Гость

13:14:12 26-11-2024

Видимо подгорать начало у господина Бурматова, после того как на ROI инициатива уже набрала 75 тысяч, а против лишь 5. Решил подключить административный ресурс.

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