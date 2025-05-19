В Новосибирске мошенник усыпил девушку, чтобы украсть ее телефон
Он пригласил сибирячку в кафе под предлогом помощи в поиске работы
19 мая 2025, 19:00, ИА Амител
В Новосибирске полицейские разыскивают молодого человека, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по НСО.
Местная жительница рассказала, что познакомилась в Сети с парнем, который пообещал ей помочь с работой. Во время встречи в кафе он угостил девушку напитком, после которого она почувствовала сильную сонливость и уснула.
"Я отходила за вилкой, а когда вернулась, было такое ощущение, что бутылочки с соком, которые мы пили, поменяли местами, но я особо не придала этому значения", – вспоминает сибирячка.
Проснувшись, девушка обнаружила, что "спутник" исчез вместе с ее телефоном. Позже с аккаунта сибирячки людям стали писать сообщения с просьбой одолжить денег.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут мужчину, совершившего преступление.
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