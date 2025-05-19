В Новосибирске мошенник усыпил девушку, чтобы украсть ее телефон

Он пригласил сибирячку в кафе под предлогом помощи в поиске работы

19 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске полицейские разыскивают молодого человека, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по НСО.

Местная жительница рассказала, что познакомилась в Сети с парнем, который пообещал ей помочь с работой. Во время встречи в кафе он угостил девушку напитком, после которого она почувствовала сильную сонливость и уснула.

"Я отходила за вилкой, а когда вернулась, было такое ощущение, что бутылочки с соком, которые мы пили, поменяли местами, но я особо не придала этому значения", – вспоминает сибирячка.

Проснувшись, девушка обнаружила, что "спутник" исчез вместе с ее телефоном. Позже с аккаунта сибирячки людям стали писать сообщения с просьбой одолжить денег.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут мужчину, совершившего преступление.

Ранее в Новоалтайске рецидивист украл в баре смартфон и попался полиции.