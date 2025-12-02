Уникальное столетнее пальто с бархатной шляпкой выставили на продажу в Омске
Как сообщил продавец, пальто могли сшить в постреволюционные времена в одном из ателье Москвы или Петербурга
02 декабря 2025, 14:25, ИА Амител
В Омске выставлено на продажу старинное женское пальто стоимостью 120 тысяч рублей. Утверждается, что пальто из плотного темного бархата было изготовлено в 1920-х или 1930-х годах и дошло до наших дней в прекрасном состоянии, не нуждаясь в каких-либо восстановительных работах или химчистке.
В объявлении на торговой онлайн-площадке указан размер изделия – 46-48, а также упоминается о прилагающейся к нему шляпке, пишет aif.ru.
Подчеркивается, что данное пальто, предположительно, было создано в одном из ателье Санкт-Петербурга или Москвы. История его появления в Омске и обстоятельства хранения на протяжении всего этого времени остаются неизвестными.
