Уникальное столетнее пальто с бархатной шляпкой выставили на продажу в Омске

Как сообщил продавец, пальто могли сшить в постреволюционные времена в одном из ателье Москвы или Петербурга

02 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Магазин одежды / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Омске выставлено на продажу старинное женское пальто стоимостью 120 тысяч рублей. Утверждается, что пальто из плотного темного бархата было изготовлено в 1920-х или 1930-х годах и дошло до наших дней в прекрасном состоянии, не нуждаясь в каких-либо восстановительных работах или химчистке.

В объявлении на торговой онлайн-площадке указан размер изделия – 46-48, а также упоминается о прилагающейся к нему шляпке, пишет aif.ru.

Подчеркивается, что данное пальто, предположительно, было создано в одном из ателье Санкт-Петербурга или Москвы. История его появления в Омске и обстоятельства хранения на протяжении всего этого времени остаются неизвестными.

