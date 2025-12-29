В Подмосковье женщина сожгла заживо трех человек в квартире после ссоры

Подозреваемая, снимавшая комнату у одного из погибших, облила постель бензином, подожгла ее, вышла и заперла дверь снаружи

29 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которую обвиняют в жестоком убийстве трех человек. По версии следствия, женщина преднамеренно устроила пожар в квартире, где находилась в гостях, а затем заперла дверь, не дав людям возможности спастись, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Согласно материалам дела, между подозреваемой и ее знакомыми, у одного из которых она снимала комнату, произошла ссора. В порыве ярости женщина облила постельные принадлежности горючей жидкостью, подожгла их, после чего вышла из квартиры и заперла входную дверь ключом снаружи. Оказавшиеся в ловушке люди не смогли выбраться и погибли в огне.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, где были изъяты вещественные доказательства, включая канистру с бензином и фрагменты сгоревших постельных принадлежностей. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Подозреваемая уже допрошена и в ходе проверки показаний на месте рассказала об обстоятельствах преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.