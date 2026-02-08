В России упростили увольнение иностранных работников при введении региональных ограничений

Ранее компании опасались крупных штрафов

08 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

С 1 марта в России вступают в силу поправки, которые предоставят работодателям прямое законное основание для увольнения иностранных сотрудников в случае введения в регионе ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает ТАСС.

Ранее такая ситуация создавала правовую коллизию: компании, опасаясь крупных штрафов за нарушение региональных запретов, были вынуждены расторгать договоры, но такое увольнение могло быть оспорено в суде как незаконное.

Например, в 2025 году подобные ограничения действовали в Московской и Новгородской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов, где местные власти запрещали прием на работу иностранцев с патентом в определенных отраслях.

Теперь, с принятием новых норм, работодатели смогут легально увольнять мигрантов в подобных обстоятельствах, избегая как административной ответственности (штрафы до 1 млн рублей), так и судебных исков о восстановлении на работе.