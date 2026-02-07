НОВОСТИОбщество

Более ста мигрантов выдворили из Алтайского края в 2025 году

Депортированные не смогут вернуться в РФ в течение пяти лет

07 февраля 2026, 09:35, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru
Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2025 году судебные исполнители Алтайского края осуществили депортацию 136 незаконных мигрантов из Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой ведомства. Им запретили въезд в РФ на пять лет.

«При нарушении правил нахождения в России иностранные граждане сталкиваются с административным преследованием, которое может повлечь за собой как штрафные санкции, так и принудительное выдворение», - пояснили в ведомстве.

После привлечения к административной ответственности иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, помещают в специальные центры для временного пребывания.

Напомним, краевое МВД в 2025 году проводила масштабную операцию "Нелегал-2025". Местами проведения массовых проверок стали точки проживания иностранцев, прибывших преимущественно из стран ближнего зарубежья. Также правоохранители проверяли места потенциального трудоустройства нелегальных мигрантов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил запрет на работу мигрантов в 11 сферах. Иностранцы не смогут заниматься, например, образованием и уходом за детьми, медицинской деятельностью.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:49:29 07-02-2026

А завезли тыщу?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:31 08-02-2026

очень правильно

  -1 Нравится
Ответить
