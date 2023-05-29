В Рубцовске выявили "разного рода странности" при ремонте дорог

Одно из нарушений касается ремонта проспекта Ленина за 61,6 млн рублей

29 мая 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

В алтайском Минтрансе проверили, как контролировался ремонт дорог в Рубцовске за счёт краевых денег, в освоении которых региональная прокуратура выявила нарушения, пишет "Банкфакс".

"Поводом для проверочных мероприятий стали факты неполного исполнения крупных дорожных контрактов со стороны профильного госпредприятия и манипуляций со сметами", – отмечает издание.

"Разного рода странности" обнаружили в исполнении четырёх контрактов общей стоимостью 194 млн рублей на ремонт нескольких улиц. В частности, были допущены изменения объёмов и сроков работ, незаконное расторжение контракта, отсутствие претензий к исполнителю и другое.

Одно из нарушений касается ремонта проспекта Ленина за 61,6 млн рублей, где работы выполнили лишь на 46,2 млн рублей. Договор расторгли, претензий подрядчику не предъявили и заключили новый контракт, однако и с новым подрядчиком расторгли контракт. Накануне власти объявили ещё один тендер для завершения ремонта.