В мэрии Барнаула рассказали, как идёт проверка состояния городских дорог

Эксперты уже осмотрели 68 дорог из 118

18 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Яма на барнаульской дороге / Фото: Екатерина Смолихина

Экспертная комиссия проверила уже 68 дорог общей протяжённостью 81 км в Барнауле. Сейчас специалисты составляют список замечаний, в ближайшее время их направят подрядчикам, которые должны будут отремонтировать эти участки. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Проверка состояния барнаульских дорог началась 4 апреля. Сначала эксперты осматривают объекты, сделанные в прошлом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" и стоящие на гарантии у подрядчиков. Обследование завершится 1 мая 2023 года.

В комиссию входят представители организаций-подрядчиков, администрации Барнаула, "Алтайавтодора" и Упрдор "Алтай", Народного фронта и общественности, а также журналисты и депутаты. Всего они обследуют 118 дорог общей протяжённостью 143,3 км, которые ремонтировались по нацпроекту с 2019 года.

"В настоящее время оформляются предписания на устранение выявленных замечаний. Например, на проспекте Коммунаров выявлены выбоины на проезжей части и просадки колодцев, в связи с чем в адрес подрядчика, выполнявшего ремонт дороги, направят предписание на устранение дефектов проезжей части путём локального фрезерования асфальтобетонного покрытия, выполнения ямочного ремонта и поднятия уровня просаженных колодцев", – рассказали в мэрии.

Подрядчики должны будут устранить найденные недостатки до 1 июня 2023 года.

Кроме того, в апреле эксперты уже обследовали и другие дороги, которые не попадают под нацпроект. Их будут чинить в рамках текущего ремонта, отметили в мэрии.

Напомним, что в 2023 году в Барнауле по нацпроекту "БКД" отремонтируют 12 участков, а также построят дорогу на ул. 65 лет Победы. Какие именно, можно посмотреть здесь.