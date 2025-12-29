В Томске могут запретить салюты в местах массовых гуляний на Новый год

Помимо этого, в местах празднования запретили продажу алкоголя

29 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

Власти Томска усиливают меры безопасности на период новогодних праздников. Как сообщил РИА Томск заммэра города по безопасности Владимир Радул, на центральной площади Новособорной и в местах проведения праздничных мероприятий будет полностью запрещена продажа алкоголя.

Кроме того, администрация города рассматривает возможность ввести запрет на использование пиротехники в местах массового скопления людей.

«По поручению мэра мы сейчас рассматриваем еще и вопрос запрета салютов, фейерверков <...> для того чтобы избежать каких-нибудь чрезвычайных ситуаций», – отметил Радул.

Для обеспечения порядка на площади и в районах проведения праздничных программ будет усилено патрулирование. К охране подключатся сотрудники полиции, Росгвардии, а также народные дружины и частные охранные предприятия.