В Томске могут запретить салюты в местах массовых гуляний на Новый год
Помимо этого, в местах празднования запретили продажу алкоголя
29 декабря 2025, 16:15, ИА Амител
Власти Томска усиливают меры безопасности на период новогодних праздников. Как сообщил РИА Томск заммэра города по безопасности Владимир Радул, на центральной площади Новособорной и в местах проведения праздничных мероприятий будет полностью запрещена продажа алкоголя.
Кроме того, администрация города рассматривает возможность ввести запрет на использование пиротехники в местах массового скопления людей.
«По поручению мэра мы сейчас рассматриваем еще и вопрос запрета салютов, фейерверков <...> для того чтобы избежать каких-нибудь чрезвычайных ситуаций», – отметил Радул.
Для обеспечения порядка на площади и в районах проведения праздничных программ будет усилено патрулирование. К охране подключатся сотрудники полиции, Росгвардии, а также народные дружины и частные охранные предприятия.
