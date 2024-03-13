В здании барнаульского автовокзала загорелось кафе

Происшествие не повлияло на работу автовокзала

13 марта 2024, 11:40, ИА Амител

В Барнауле транспортные полицейские оперативно ликвидировали возгорание в здании автовокзала, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СФО.

Задымление обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. Очаг возгорания находился в кафе на первом этаже, пламя охватило потолок.

"Полицейские незамедлительно отодвинули жалюзи, закрывавшие вход в помещение и, воспользовавшись огнетушителями, ликвидировали открытое горение до приезда противопожарной службы", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Происшествие не повлияло на работу автовокзала.