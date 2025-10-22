Верхняя зимняя одежда может подорожать в России на 15–20% к середине ноября

Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором

22 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Девушка в магазине верхней одежды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России ожидается очередной рост цен на зимнюю одежду. По прогнозам, к середине ноября она может подорожать на 15–20%. Уже сейчас, по данным "Shot Проверки", стоимость зимних вещей увеличилась на 7–13% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена пуховика сегодня составляет 13,4 тысячи рублей – это на 7% выше, чем годом ранее. Наибольший рост в цене показали парки – их стоимость за год выросла на 13%. При этом неожиданным лидером продаж стали шубы из экомеха: их спрос увеличился в четыре раза, а средняя цена составляет 9,8 тысячи рублей, сообщили в системе "Честный знак".

Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором. Осенью, особенно в октябре и ноябре, продавцы поднимают цены из-за повышенного спроса. Самым выгодным временем для покупки зимних вещей они называют конец февраля и начало весны, когда на остатки коллекций действуют скидки до 70%.

