Верхняя зимняя одежда может подорожать в России на 15–20% к середине ноября

Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором

22 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Девушка в магазине верхней одежды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В России ожидается очередной рост цен на зимнюю одежду. По прогнозам, к середине ноября она может подорожать на 15–20%. Уже сейчас, по данным "Shot Проверки", стоимость зимних вещей увеличилась на 7–13% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена пуховика сегодня составляет 13,4 тысячи рублей – это на 7% выше, чем годом ранее. Наибольший рост в цене показали парки – их стоимость за год выросла на 13%. При этом неожиданным лидером продаж стали шубы из экомеха: их спрос увеличился в четыре раза, а средняя цена составляет 9,8 тысячи рублей, сообщили в системе "Честный знак".

Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором. Осенью, особенно в октябре и ноябре, продавцы поднимают цены из-за повышенного спроса. Самым выгодным временем для покупки зимних вещей они называют конец февраля и начало весны, когда на остатки коллекций действуют скидки до 70%.

Ранее сообщалось, что за последние два года средняя стоимость билетов в российских театрах выросла на 27% – примерно до 2,7 тысячи рублей. Однако рост цен не отпугивает зрителей. Так, с января по сентябрь 2025 года продажи в натуральном выражении выросли на 19%.

Комментарии 19

Avatar Picture
Шинник

14:48:34 22-10-2025

кхе-кхе.
Народ !!!!!!!!!!
кто себе покупал пуховик за 14 кесов ????????????

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:33 22-10-2025

Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... в прошлом году за 26 брал. 14 это же на выброс...как так

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:00:23 22-10-2025

Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... я покупала. и сильно дороже тоже покупала. а с какой целью интересуетесь?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:09:51 22-10-2025

Элен без ребят (15:00:23 22-10-2025) считайте что-то типо Опроса...
Я себе ~ 2к брал, лет 5 назад.
Тёплый.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:18 22-10-2025

Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... Пуховик мужской BOGNER на гусином пухе обычно от 100 тысяч.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:13 22-10-2025

Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... Не не надо всех судить по себе.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:02 22-10-2025

купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средней длины. а эти пуховики одноразовые...презренная одежд, конечно. еще и дорожает! удивительно

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:55 22-10-2025

Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... норка - это уже смешно,прошлый век, как-то по-бабушатски уже

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:19 22-10-2025

Гость (16:09:55 22-10-2025) норка - это уже смешно,прошлый век, как-то по-бабушатски уже... а вот я видела в частной школе девочки ребятишки в лубленках и норковых шубках! с 5 класса!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:38 22-10-2025

Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... Самая модная в трамвае поди?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:33:21 22-10-2025

Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... норка- это моветон

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:05 22-10-2025

Элен без ребят (16:33:21 22-10-2025) норка- это моветон ... это нищие так говорят обычно, да. а в ресторанах дорогих и отелях все в шубках

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:27 22-10-2025

Как освободился, выдали новую фуфайку. Поносил две зимы. Жду теперь когда новую выдадут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:13:32 22-10-2025

Гость (15:07:27 22-10-2025) шутник.
А кто выдал ?
Фуфайка - это хорошо. Фуфайка - это вата...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:54 22-10-2025

Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купила пальто пуховик за 8.500 обалденный и буду носить ни на кого не глядя

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:08 22-10-2025

Гость (18:09:54 22-10-2025) Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купил...
И это правильно. Носите то, что нравится. Зачем на кого-то смотреть. Пусть хоть в бобра оденутся.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:16 22-10-2025

Гость (18:09:54 22-10-2025) Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купил... вы не завидуйте и не смотрите никому в рот, делайте как можете и как нравится, у всех разный уровень жизни и зарплат

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:41 22-10-2025

Что значит "может"?! Всенепременно подорожает! К гадалке не ходи. Вот попробуйте угадать что не подорожает...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

21:29:39 22-10-2025

Советская Армия!Суконная шинель!2 года!.....Бесплатно...

  -5 Нравится
Ответить
