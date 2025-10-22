Верхняя зимняя одежда может подорожать в России на 15–20% к середине ноября
Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором
22 октября 2025, 14:45, ИА Амител
В России ожидается очередной рост цен на зимнюю одежду. По прогнозам, к середине ноября она может подорожать на 15–20%. Уже сейчас, по данным "Shot Проверки", стоимость зимних вещей увеличилась на 7–13% по сравнению с прошлым годом.
Средняя цена пуховика сегодня составляет 13,4 тысячи рублей – это на 7% выше, чем годом ранее. Наибольший рост в цене показали парки – их стоимость за год выросла на 13%. При этом неожиданным лидером продаж стали шубы из экомеха: их спрос увеличился в четыре раза, а средняя цена составляет 9,8 тысячи рублей, сообщили в системе "Честный знак".
Эксперты объясняют рост стоимости традиционным сезонным фактором. Осенью, особенно в октябре и ноябре, продавцы поднимают цены из-за повышенного спроса. Самым выгодным временем для покупки зимних вещей они называют конец февраля и начало весны, когда на остатки коллекций действуют скидки до 70%.
Ранее сообщалось, что за последние два года средняя стоимость билетов в российских театрах выросла на 27% – примерно до 2,7 тысячи рублей. Однако рост цен не отпугивает зрителей. Так, с января по сентябрь 2025 года продажи в натуральном выражении выросли на 19%.
кхе-кхе.
Народ !!!!!!!!!!
кто себе покупал пуховик за 14 кесов ????????????
14:59:33 22-10-2025
Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... в прошлом году за 26 брал. 14 это же на выброс...как так
15:00:23 22-10-2025
Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... я покупала. и сильно дороже тоже покупала. а с какой целью интересуетесь?
15:09:51 22-10-2025
Элен без ребят (15:00:23 22-10-2025) считайте что-то типо Опроса...
Я себе ~ 2к брал, лет 5 назад.
Тёплый.
15:42:18 22-10-2025
Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... Пуховик мужской BOGNER на гусином пухе обычно от 100 тысяч.
17:13:13 22-10-2025
Шинник (14:48:34 22-10-2025) кхе-кхе.Народ !!!!!!!!!!кто себе покупал пуховик за ... Не не надо всех судить по себе.
14:59:02 22-10-2025
купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средней длины. а эти пуховики одноразовые...презренная одежд, конечно. еще и дорожает! удивительно
16:09:55 22-10-2025
Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... норка - это уже смешно,прошлый век, как-то по-бабушатски уже
20:27:19 22-10-2025
Гость (16:09:55 22-10-2025) норка - это уже смешно,прошлый век, как-то по-бабушатски уже... а вот я видела в частной школе девочки ребятишки в лубленках и норковых шубках! с 5 класса!!
16:17:38 22-10-2025
Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... Самая модная в трамвае поди?
16:33:21 22-10-2025
Гость (14:59:02 22-10-2025) купила себе 2 норки 12 лет назад и радуюсь. длинная и средне... норка- это моветон
20:25:05 22-10-2025
Элен без ребят (16:33:21 22-10-2025) норка- это моветон ... это нищие так говорят обычно, да. а в ресторанах дорогих и отелях все в шубках
15:07:27 22-10-2025
Как освободился, выдали новую фуфайку. Поносил две зимы. Жду теперь когда новую выдадут.
15:13:32 22-10-2025
Гость (15:07:27 22-10-2025) шутник.
А кто выдал ?
Фуфайка - это хорошо. Фуфайка - это вата...
18:09:54 22-10-2025
Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купила пальто пуховик за 8.500 обалденный и буду носить ни на кого не глядя
18:17:08 22-10-2025
Гость (18:09:54 22-10-2025) Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купил...
И это правильно. Носите то, что нравится. Зачем на кого-то смотреть. Пусть хоть в бобра оденутся.
20:26:16 22-10-2025
Гость (18:09:54 22-10-2025) Эй вы там на верху ! А не пошли ка вы со своей норкой, купил... вы не завидуйте и не смотрите никому в рот, делайте как можете и как нравится, у всех разный уровень жизни и зарплат
20:34:41 22-10-2025
Что значит "может"?! Всенепременно подорожает! К гадалке не ходи. Вот попробуйте угадать что не подорожает...
21:29:39 22-10-2025
Советская Армия!Суконная шинель!2 года!.....Бесплатно...