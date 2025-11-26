Ветер до 25 метров в секунду. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Стихия будет бушевать в регионе днем 26 и ночью 27 ноября

26 ноября 2025, 09:44, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода обрушится на Алтайский край 26 и 27 ноября – на территории региона объявили штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

«Штормовое предупреждение будет действовать днем 26 и ночью 27 ноября. Ветер местами усилится до 25 метров в секунду и более», – сообщила специалист.

По данным краевого ЦГМС, днем 26 и ночью 27 ноября в Алтайском крае ожидается снег, мокрый снег и дождь. Местами возможны гололедные явления и метели. На территории региона столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, а в Барнауле они достигнут отметок +2...+4 градуса.

Напомним, непогода будет господствовать в крае и 30 ноября. В этот день синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, постепенно переходящего в снег, а также гололедные явления, метели и ветер до 24 метров в секунду.