До конца ноября 2025 года ночные заморозки будут чередоваться с дневной оттепелью

24 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край окажется во власти погодных качелей с 25 по 30 ноября. Об устойчивых морозах в регионе говорить пока рано, но снег уже не растает. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Как уточнила синоптик, до конца дня 24 ноября в крае будет действовать штормовое предупреждение. Однако уже 25 ноября регион будет находиться под влиянием антициклона: сутки пройдут преимущественно без осадков. При этом специалист подчеркнула, что местами по краю возможен небольшой снег.

«Днем 26-го, а также сутки 27-го и 30 ноября с прохождением атмосферных фронтов очередных североатлантических циклонов в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые с большой вероятностью перейдут в штормовую погоду. Осадки будут идти в виде дождя и мокрого снега, постепенно переходящего в снег. Это вызовет гололедные явления, местами поднимутся метели. В отдельных районах ветер будет усиливаться до 19−24 м/с», – рассказала Людмила Сырых.

С 24 по 30 ноября ночные температуры воздуха будут колебаться от -4 до +1 градуса, местами от -7 до -15. Днем столбики термометров покажут от -6...0 градусов, до +1...+7 градусов.

Синоптик добавила, что погода в Алтайском крае будет меняться быстро, и говорить об устойчивых морозах пока рано. Но снег уже не растает: постоянный покров на территории региона установился еще 5 ноября. Несмотря на погодные качели, таять он больше не будет.

«Конечно, судя по динамике, снежный покров таял и увеличивался. Так, в Барнауле 22 ноября его высота была 3 см, а уже утром 24 ноября он увеличился и достиг 7 см. Естественно, он уже не растает», – поделилась данными синоптик.

Однако в юго-западных и местами в предгорных районах Алтайского края снега все еще нет.

«В большинстве районов снежный покров уже установился. Однако по состоянию на утро 24 ноября его нет в селе Угловском, Усть-Калманке, Усть-Чарышской Пристани, Поспелихе, Ключах и в Краснощеково», – отметила синоптик.

В северных и северо-восточных районах Алтайского края снежный покров, наоборот, очень высокий. Например, в поселке Тальменка он достигает 38 сантиметров.

Напомним, за сутки с 23 по 24 ноября в регионе выпало 11 мм осадков, а порывы ветра местами достигли 34 м/с. Такой информацией с amic.ru поделилась ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова. В Барнауле утро 24 ноября стало настоящим испытанием для автомобилистов: основные магистрали города парализовали 10-балльные пробки.