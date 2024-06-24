Водитель автокрана врезался в автобус в Барнауле
ДТП случилось на пересечении улиц Малахова и Власихинской
24 июня 2024, 11:40, ИА Амител
ДТП возле "Волны" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель автокрана врезался в автобус № 80, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
Согласно данным с видеорегистратора, ДТП случилось 24 июня в 08:22 возле торгового центра "Волна" на пересечении Малахова и Власихинской.
Судя по кадрам, автокран снес у автобуса кусок крыши и выбил стекло.
Очевидцы отмечают, что пострадавших в результате аварии нет, а на ее место мгновенно прибыли сотрудники ДПС.
Накануне в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте, в котором пострадали две женщины.
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