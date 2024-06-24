Водитель автокрана врезался в автобус в Барнауле

ДТП случилось на пересечении улиц Малахова и Власихинской

24 июня 2024, 11:40, ИА Амител

ДТП возле "Волны" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель автокрана врезался в автобус № 80, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

Согласно данным с видеорегистратора, ДТП случилось 24 июня в 08:22 возле торгового центра "Волна" на пересечении Малахова и Власихинской.

Судя по кадрам, автокран снес у автобуса кусок крыши и выбил стекло.

Очевидцы отмечают, что пострадавших в результате аварии нет, а на ее место мгновенно прибыли сотрудники ДПС.

Накануне в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте, в котором пострадали две женщины.