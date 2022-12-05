На сколько увеличится размер регионального маткапитала в Алтайском крае в 2023 году?

Размер регионального материнского капитала в Алтайском крае увеличится с 2023 года. Об этом в ходе своей прямой линии сообщил глава региона Виктор Томенко. Он даже назвал точную сумму выплаты на следующий год.

О том, на сколько увеличится региональный маткапитал в 2023 году, каким будет его размер и кто может его получить, — в материале amic.ru.

На сколько увеличится региональный материнский капитал в Алтайском крае в 2023 году?

Маткапитал с 2023 года вырастет сразу почти на 18 тысяч рублей, сообщил Томенко. Если быть точным, выплата увеличится на 17 681 рубль.

Каким будет размер регионального маткапитала в 2023-м?

Сейчас размер регионального маткапитала в Алтайском крае — 62 557 рублей. Соответственно, с 1 января 2023 года он составит 80 238 рублей.

Это уже точная сумма?

Да. Размер маткапитала уже согласован и заложен в бюджет, отметил губернатор.

«Такое решение уже принято и бюджетом следующего года предусмотрено. Социальная задача, которая решается с помощью материнского капитала, продолжает оставаться актуальной», — заявил Томенко в прямом эфире.

Что такое региональный материнский капитал?

Это своего рода «продолжение» программы федерального маткапитала. Напомним, в России за рождение первого и второго ребёнка положена выплата. Деньги можно потратить на образование своего чада или на улучшение жилищных условий.

Так вот, в регионах есть свои программы регионального маткапитала. Власти тоже выплачивают своим жителям деньги из краевого бюджета за рождение детей.

Кому положен региональный маткапитал?

Семьям, где родился третий ребёнок. Дело в том, что программа федерального материнского капитала распространяется только на рождение первого и второго ребёнка. Выплат на третьего ребёнка федеральным бюджетом не предусмотрено.

Поэтому такую меру поддержку и ввели на региональном уровне. Семьям, где на свет появится третий ребёнок, положен региональный материнский капитал.

Важно: региональный материнский капитал можно получить только один раз. Выплат за последующих детей не будет.

Кстати, а федеральный маткапитал увеличится?

Да. С 2023 года федеральный маткапитал на первого ребёнка увеличится на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысячи рублей. За второго ребёнка можно будет получить 779 тысяч рублей — это на 85,9 тысячи больше, чем в 2022-м.