На сколько увеличится размер регионального маткапитала в Алтайском крае в 2023 году?
Сумму выплат на следующий год назвал губернатор Виктор Томенко
Размер регионального материнского капитала в Алтайском крае увеличится с 2023 года. Об этом в ходе своей прямой линии сообщил глава региона Виктор Томенко. Он даже назвал точную сумму выплаты на следующий год.
О том, на сколько увеличится региональный маткапитал в 2023 году, каким будет его размер и кто может его получить, — в материале amic.ru.
На сколько увеличится региональный материнский капитал в Алтайском крае в 2023 году?
Маткапитал с 2023 года вырастет сразу почти на 18 тысяч рублей, сообщил Томенко. Если быть точным, выплата увеличится на 17 681 рубль.
Каким будет размер регионального маткапитала в 2023-м?
Сейчас размер регионального маткапитала в Алтайском крае — 62 557 рублей. Соответственно, с 1 января 2023 года он составит 80 238 рублей.
Это уже точная сумма?
Да. Размер маткапитала уже согласован и заложен в бюджет, отметил губернатор.
«Такое решение уже принято и бюджетом следующего года предусмотрено. Социальная задача, которая решается с помощью материнского капитала, продолжает оставаться актуальной», — заявил Томенко в прямом эфире.
Что такое региональный материнский капитал?
Это своего рода «продолжение» программы федерального маткапитала. Напомним, в России за рождение первого и второго ребёнка положена выплата. Деньги можно потратить на образование своего чада или на улучшение жилищных условий.
Так вот, в регионах есть свои программы регионального маткапитала. Власти тоже выплачивают своим жителям деньги из краевого бюджета за рождение детей.
Кому положен региональный маткапитал?
Семьям, где родился третий ребёнок. Дело в том, что программа федерального материнского капитала распространяется только на рождение первого и второго ребёнка. Выплат на третьего ребёнка федеральным бюджетом не предусмотрено.
Поэтому такую меру поддержку и ввели на региональном уровне. Семьям, где на свет появится третий ребёнок, положен региональный материнский капитал.
Важно: региональный материнский капитал можно получить только один раз. Выплат за последующих детей не будет.
Кстати, а федеральный маткапитал увеличится?
Да. С 2023 года федеральный маткапитал на первого ребёнка увеличится на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысячи рублей. За второго ребёнка можно будет получить 779 тысяч рублей — это на 85,9 тысячи больше, чем в 2022-м.