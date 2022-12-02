Топ острых вопросов, которые задали жители края губернатору в ходе прямой линии

Вторая по счёту прямая линия с губернатором Виктором Томенко, которая прошла 2 декабря, продлилась два часа и пятьдесят минут. Это новый рекорд по общению с жителями в прямом эфире: в прошлом году глава региона уложился в 2,5 часа. На этот раз Томенко успел подробно ответить более чем на 20 вопросов. Среди них — поддержка мобилизованных, плохая работа общественного транспорта, нехватка кадров в медицине, большие очереди на жильё для детей-сирот, медленно идущая газификация, выросшая в конце года «коммуналка» и многое другое. Главное, о чём успел рассказать губернатор Алтайского края, читайте в обзоре amic.ru.

О мобилизации и помощи семьям

Виктор Томенко признал, что мобилизация в Алтайском крае проходила не так гладко, как хотелось: «Не все системы управления были готовы, чтобы быстро и чётко провести мобилизацию, однако в целом всё прошло без сбоев и серьёзных скандалов». Всего в рамках частичной мобилизации из Алтайского края были призваны «тысячи земляков». Известно, что они продолжат подготовку до середины декабря, после чего могут отправиться в зону проведения СВО. Сейчас военнослужащие из региона готовятся в Омске, Алейске и Оренбуржье.

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Томенко рассказал, что ещё не все потребности военнослужащих закрыты и до сих пор необходимое оборудование краевые власти закупают и направляют в расположение частей. «В Тоцком (Оренбургская область, — прим. ред.) был в прошлое воскресенье, побывал там, где проходит подготовка, тренировка, стрельбы и так далее. <...> В целом впечатление положительное. Есть некоторые потребности у наших военнослужащих, которые надо было бы ещё удовлетворить. <...> «Идут закупки, комплектуются партии материально-технических ресурсов, которые нужны, — от бензопил и сварочных аппаратов, до обмундирования и специальной техники», — подчеркнул глава региона.

О кадровом дефиците в медицине

Томенко согласился с жителями и в том, что преодолеть дефицит медицинских кадров в регионе пока не удалось. Нехватка врачей составляет примерно 1500 человек и ещё около 900 человек — это нехватка среднего медперсонала. «Мы учреждения здравоохранения не закрываем, но это приводит к тому, что не хватает денег, чтобы все их достойно содержать и всем платить достойные средства, приходится размазывать имеющиеся деньги на ту структуру и ту систему, которая существует», — констатировал губернатор.

На сегодняшний день 7700 врачей работают в госучреждениях края и примерно 20 тысяч — численность среднего медперсонала. По оценке главы региона, с 2018 года краевая медицина потеряла 1400 человек. Из них 70% уехали в другие регионы, 15% перешли в частную медицину, а ещё 15% вышли на пенсию.

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О жилье для детей-сирот

Дети-сироты пожаловались Томенко на то, что не могут получить жильё. Губернатор согласился, что проблема действительно носит острый характер. «На сегодня в очереди на жильё как дети-сироты стоит 5800 человек. С 2013 года дома и квартиры получили только 2700 человек», — отметил глава региона. Сейчас в очередь ежегодно встаёт по 700-800 человек. В то время как край способен выделять только по 500 квартир.

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«Квартир оказывалось мало, однокомнатные квартиры пользуются у населения большим спросом. Что мы сделали? Федеральные деньги можно потратить только на покупку квартир и передачу их детям-сиротам. Мы нашли ход, чтобы предоставлять жилищные сертификаты, начали выдавать, увидели, что спрос большой. Некоторые, которые в очереди давно стоят, уже социализировались, могут взять ипотеку и добавить деньги жилищного сертификата и купить квартиру, не такую, какую государство даёт, а такую, какую захочется. В этом году мы более 750 человек смогли обеспечить напрямую или сертификатами», — объяснил текущую ситуацию Томенко.

О чистой питьевой воде на селе

Жители села Пещёрка рассказали губернатору про воду жёлто-зелёного цвета, которая пахнет канализацией. Её нельзя использовать для приготовления пищи и питья, а также стирки. Бытовые приборы из-за такой воды выходят из строя, фильтра хватает на 3-4 дня, да и он особо не помогает, рассказали жители в ходе прямой линии.

Этой водой пользуются школы и детские сады. Дети и пенсионеры её пьют, при этом теперь даже молодые люди отмечают проблемы с печенью и почками, рассказали в своём видеообращении сельчане. Администрация Залесовского округа и жители пытались решить вопрос: прорубили скважину, поставили новую водонапорную башню. Две другие башни закольцевали. В итоге всё стало только хуже.

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Томенко дал поручение Минстрою отработать этот вопрос. Всего в регионе сейчас 69 населённых пунктов, где требуется решить вопрос с водоснабжением. На это необходимо около 10 млрд рублей. «По этому направлению мы вложили более 4 млрд рублей. Мы ищем пути, как включить в нацпроекты и федеральные программы. Например, сейчас Тальменка работает по проекту „Чистая вода“. В Спутнике, Сростках и Родине работа продолжается, в 2024 году к проектам подключат ещё 12 сёл», — рассказал губернатор.

О программе газификации Алтайского края

Недовольные жители края также спрашивали губернатора, когда, наконец, в их дома поступит газ. Вопросы пришли из Шелаболихинского района и барнаульского посёлка Затон. Виктор Томенко признал: уровень газификации края сейчас один из самых низких в стране — всего 16,5%. Голубым топливом пользуются в Алтайском крае примерно 350-360 тысяч человек.

Вместе с тем он напомнил, что к 2025 году будет проложено около 1000 км газопроводов. «По Затону — в Барнаул газ пришёл, по программе догазификации „Газпром“ должен это сделать в 2023 году, по улице Горской тоже газ будет подведён. Шелаболиха у нас пока без газа, и пока в пятилетних планах её нет. Это я должен сказать честно», — не обнадёжил сельчан Томенко.

О льготных лекарствах

Немало обращений на прямую линию пришло и в связи с перебоями по обеспечению лекарствами льготников, в частности детей-диабетиков и взрослых с астмой. Многие жаловались на дефицит и нехватку жизненно важных препаратов.

«В этом году, к сожалению, каждый третий конкурс на закупку лекарств от Минздрава не состоялся. Приходилось второй и третий раз выходить. Кое-где были нарушены сроки. Наши врачи делают замену, но пациенты не всегда на это готовы, — объяснил ситуацию с медикаментами Томенко. — Инсулина у нас запас на несколько месяцев вперёд, а кардиопакет — больше чем на год».

Перебои с отдельными лекарствами губернатор объяснил скачком курса валют, а также введёнными экономическими санкциями против РФ.

О выросших тарифах ЖКХ

Жительница Барнаула рассказала главе региона, что сейчас тратит 42% своей пенсии на оплату «коммуналки». А между тем тарифы с 1 декабря выросли второй раз за текущий год. «У нас что, московские зарплаты?» — возмутилась пенсионерка. Виктор Томенко попробовал её успокоить: федеральное правительство не планирует проводить следующую индексацию ранее 1 июля 2024 года, то есть через полтора года. «Это сделано, чтобы те, кто за счёт этих тарифов ведёт свою производственную деятельность, имели возможность вести свою экономическую деятельность и функционировать», — объяснил губернатор. Вместе с тем Томенко признал, что декабрьская индексация «стала предметом обсуждения, внимания и эмоций».

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«Тарифы поменялись, и в результате та платёжка, которую каждая квартира получает, увеличилась. Ситуация у нас такова», — сказал губернатор. При этом он добавил, что жители края могут рассчитывать на компенсационные выплаты. Как признал глава региона, власти не заинтересованы в том, чтобы тариф был слишком большой, так же как и в том, чтобы тариф был слишком маленьким. «Тариф должен быть экономически обоснованным, чтобы ресурсоснабжающие организации работали стабильно. Платежи за коммунальные услуги не могут быть больше 22% от совокупного семейного дохода».

О работе общественного транспорта

Многие барнаульцы пожаловались губернатору на плохую работу общественного транспорта. Автобусы (в их числе маршруты № 29, 41, 65, 80) ходят редко, состояние подвижного состава плохое, а водители ещё и не останавливаются на остановках. Виктор Томенко заявил, что эти вопросы не новые и хорошо ему известны. «Проблема организации пассажирских перевозок стоит особенно остро», — сообщил губернатор. При этом он подчеркнул, что, несмотря на реконструкцию моста на проспекте Ленина, коллапса в Барнауле удалось не допустить.

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Но губернатор признал: необходимо думать о создании новой системы общественного транспорта: «Систему надо обновлять, схему транспортную — обновлять, в ней все требования должны быть прописаны. Эта работа уже ведётся. Она не очень быстрая, потребует научного обоснования и поддержки. Городские власти этим вопросом будут заниматься».

Томенко напомнил, что в планах у мэрии создать муниципальное предприятие, чтобы закрыть сложные маршруты. Ориентировочно парк МУП составит до 20 автобусов.