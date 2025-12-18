С гитарой, самокатом и лошадкой. Депутаты АКЗС пришли на сессию с детскими подарками

Акция "Желания под елкой" в девятый раз прошла в парламентском центре

18 декабря 2025, 13:26, ИА Амител

47-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские депутаты начали последнюю в 2025 году сессию краевого Законодательного собрания с доброй традиции. Народные избранники пришли в парламентский центр не с пустыми руками, а с подарками для детей в рамках акции "Желания под елкой".

Инициатива является собственной акцией Молодежного парламента при поддержке Министерства социальной защиты и общественной организации "Караван надежды". Накануне, 17 декабря, в Парламентском центре украсили главную новогоднюю елку шарами с желаниями детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. Перед этим ребятишки писали письма Деду Морозу, в которых рассказывали о своих мечтах и новогодних пожеланиях.

Всего в рамках акции было собрано более 800 желаний от маленьких жителей 30 районов и городов Алтайского края, сообщает пресс-служба АКЗС.

В этом году среди пожеланий были не только традиционные куклы и машинки. Дети также просили наборы для творчества, 3D-ручки, конструкторы, наушники, самокат, фотоаппарат, портативный принтер, микроскоп, лыжи и даже украшения.

Все подарки будут переданы детям к Новому году.