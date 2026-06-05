ВТБ и "Росатом" будут развивать проекты технологического суверенитета

Соглашение предусматривает совместную работу над высокотехнологичными направлениями экономики

05 июня 2026, 20:00, ИА Амител

Подписание соглашения между ВТБ и "Росатомом" / Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ и госкорпорация "Росатом" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) соглашение о сотрудничестве в реализации проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета России. Документ завизировали президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Стороны намерены усилить взаимодействие при реализации перспективных проектов в высокотехнологичных отраслях. В частности, речь идет о развитии технологий замкнутого ядерного цикла, строительстве атомных электростанций, создании оборудования для новых методов обогащения урана, производстве композитных материалов и развитии квантовых технологий.

Реализация таких проектов должна способствовать укреплению технологической независимости страны и развитию отечественных высокотехнологичных производств.

По словам Андрея Костина, сотрудничество с "Росатомом" позволит поддержать ключевые направления российской экономики.

«Наше сотрудничество с "Росатомом" помогает усилить технологическую независимость и лидерство России в мировой энергетике. ВТБ последовательно инвестирует в развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Мы рады, что в таких ответственных проектах нам доверяют как надежному партнеру, который стабильно обеспечивает необходимое финансирование, экспертизу и современное банковское обслуживание», — отметил глава ВТБ.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подчеркнул, что для реализации масштабных технологических инициатив необходимы надежные финансовые партнеры.

«Сегодня "Росатом" является активным участником большой общенациональной работы по укреплению суверенитета России в различных технологических областях. Для реализации сложных высокотехнологичных проектов, безусловно, необходимы надежные финансовые партнеры. Уверен, что наше партнерство с ВТБ позволит достичь результатов, которыми будет гордиться вся страна», — заявил он.

Согласно соглашению, ВТБ обеспечит финансовую поддержку проектов, а также предоставит экспертизу для их структурирования и реализации. Ожидается, что совместная работа позволит ускорить развитие ряда стратегически важных для страны направлений.