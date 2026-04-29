В пригороде Барнаула пожар охватил три гектара сухой травы

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

29 апреля 2026, 18:01, ИА Амител

Пожар в пригороде Барнаула / Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Днем 29 апреля в пригороде Барнаула вспыхнул крупный ландшафтный пожар — в районе поселка Затон загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла примерно трех гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, уточнив, что ситуация находится под контролем и угрозы населенному пункту на данный момент нет.

По информации регионального ведомства, к ликвидации огня привлечены силы сразу нескольких служб. На месте работают подразделения и техника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, специалисты барнаульского пожарно-спасательного формирования, краевой пожарной охраны Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, а также добровольцы.

Всего в тушении задействованы 20 огнеборцев. Для борьбы с огнем используют две пожарные автоцистерны, технику высокой проходимости и ранцевые огнетушители, что позволяет сдерживать распространение пламени на сложных участках местности.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В МЧС напоминают, что в сухую и ветреную погоду даже одна спичка или окурок способны привести к быстрому распространению огня, поэтому жителям следует соблюдать повышенные меры осторожности.

Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар на 8,5 тысячи "квадратов" вспыхнул в Алтайском крае. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку.