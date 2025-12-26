Юрист 2.0. Как меняется профессия в цифровую эпоху

Вузы адаптируют программы для подготовки востребованных специалистов

26 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Главный корпус АлтГУ / Фото: amic.ru

Юридическое образование было и остается важным. Без юристов не обходится, пожалуй, ни одна компания. Каждый день эти специалисты защищают интересы бизнеса, помогают ориентироваться в изменяющемся законодательстве и обеспечивают стабильность работы организаций, отстаивают права граждан. Но, как и сам мир, профессия не стоит на месте. Требования к специалистам этой сферы трансформируются, адаптируясь к новым вызовам. Рассказываем, что изменилось в одной из самых востребованных специальностей во все времена.

Как меняются требования к юристам?

Изменения на рынке труда говорят о том, что корпоративным юристам нужно не только хорошо разбираться в законодательстве, но и быть готовыми к работе с цифровыми инструментами. Согласно данным "Коммерсанта", зарплаты юристов в России выросли на 17% в 2025 году, а это связано с увеличением спроса на специалистов, которые понимают, как работать в сфере Legal Tech*. Количество вакансий, где работодатели требуют владения системами анализа данных и нейросетевыми инструментами, увеличилось на 21%.

Исследование hh.ru также подтверждает изменения на рынке труда. Среди приоритетных компетенций, которые работодатели ищут в юристах, на первом месте высокий уровень правовой экспертизы и практические навыки применения законодательства, за которые проголосовало 29% респондентов. Вторую позицию заняли компетенции в области управления рисками (18%), третью – защита корпоративных интересов (13%). Компании также ценят точность, автономность и многозадачность. А еще – стремятся к упрощению юридического языка, ожидая от специалистов изложения выводов в доступной форме без избыточной терминологии.

Что важно для подготовки юристов нового поколения?

О том, что требования к специалистам права меняются, говорят и в алтайском государственном университете (АлтГУ). Преподаватели юридического института вуза обновляют программы, чтобы студенты получали знания, соответствующие запросам времени.

«Мы отслеживаем изменения в законодательстве и транслируем их студентам. Безусловно, в каждой отдельно взятой дисциплине изменения законодательства находят отражение, и мы передаем студентам наиболее свежие знания», – пояснил директор юридического института АлтГУ Евгений Аничкин.Обязательное условие, которое стоит сегодня перед каждым вузом, – стажировка студентов в юридических компаниях, правоохранительных органах и государственных учреждениях. Помимо этого, например, магистранты классического вуза получают навыки юридического консультирования и на базе правовой клиники "Фемида" и многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края.

В АлтГУ подчеркивают, что без реальной практики невозможно подготовить грамотных, разносторонних специалистов. А на них есть спрос, ведь 92% выпускников находят работу уже в первый год после окончания вуза.

Не менее важна практика и для преподавателей. В АлтГУ делают ставку на тех, кто имеет опыт работы в правоохранительных органах и владеет глубокими теоретическими знаниями. Среди преподавателей – бывшие практикующие сотрудники, а также десять докторов наук и более 50 кандидатов наук.

Сегодня востребованы юристы, окончившие и бакалавриат, и магистратуру с аспирантурой. В госуниверситете отмечают, что на начальном этапе студенты изучают базовые юридические дисциплины. На старших курсах – профильные, те, что позволяют получить углубленные знания и расширенные возможности для трудоустройства в конкретной сфере. Обладая знаниями во всех основных сферах юриспруденции, выпускники могут выбрать и иные спектры деятельности и будут востребованы также в коммерческих структурах, государственных и правоохранительных органах, адвокатуре.

А обучение в аспирантуре, как правило, нацелено на подготовку научных и научно-педагогических кадров для ведущих учебных заведений и научно-исследовательских институтов страны.

*Legal Tech ("Легал Тек")