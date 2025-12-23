Почему математика снова в фокусе выбора абитуриентов?

Число сдающих профильный ЕГЭ растет, а вузы усиливают подготовку специалистов для цифровой экономики

23 декабря 2025

АлтГУ / Фото: amic.ru

Сегодня рынок труда формируют десятки востребованных и высокооплачиваемых специальностей – программисты, аналитики данных, инженеры и разработчики сервисов. В их основе по-прежнему царица всех наук – математика, популярность которой выросла и среди старшеклассников. Тенденцию подтверждает статистика. По данным Минпросвещения России, результаты ЕГЭ 2025 года по профильной математике показали рост числа участников. Экзамен выбрали почти 306 тыс. выпускников – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. О том, что математика не теряет актуальности, amic.ru рассказали и в Алтайском государственном университете, где работает Институт математики и информационных технологий (ИМИТ). Здесь готовят специалистов как для экономики региона, так и всей страны.

Разнообразие направлений

Задача современного образования – освоение математики не в отрыве от реальности, а как инструмент для решения прикладных задач, отметили в АлтГУ. Например, в классическом вузе учебные программы ориентированы на работу с данными, моделирование процессов, программирование и современные цифровые технологии. В АлтГУ математическое образование дают на всех уровнях.

Напомним, в России действует утвержденный Минцифры РФ перечень приоритетных ИT-специальностей для подготовки кадров. Алтайский край не остается в стороне. Например, в Институте математики и информационных технологий АлтГУ действуют направления бакалавриата и магистратуры, которые соответствуют требованиям современной экономики, взращивая таким образом наиболее востребованных специалистов.

Так, в бакалавриате представлены направления прикладной математики и информатики с профилями математического и компьютерного моделирования, прикладного анализа данных, а также математики и компьютерных наук и программной инженерии.

Магистратура предлагает более углубленную подготовку в области математического моделирования, вычислительных методов, алгебры, дискретной математики, инженерии искусственного интеллекта и цифровых технологий анализа данных.

Аспирантура охватывает ключевые области математики, механики и компьютерных наук, включая дифференциальные уравнения, вычислительную математику и математическое моделирование.

Преподаватели тоже регулярно совершенствуют знания, отмечают в АлтГУ. Они осваивают технологии искусственного интеллекта, участвуют в научных конференциях, выступают экспертами в своей области и публикуют статьи в высокорейтинговых научных журналах. Это – не менее важный шаг в подготовке квалифицированных кадров для отечественного рынка труда.

Фундаментальные знания в эпоху перемен

Институт математики и информационных технологий АлтГУ входит в число вузов Сибири, где делают ставку на подготовку ИT-кадров в Сибири. Студентам дают фундаментальные знания и учат мыслить системно. Такой подход оправдан: в информатике каждые три-пять лет происходят серьезные технологические сдвиги – меняется и аппаратная база, и сами идеи. В выигрыше оказываются те, кто умеет учиться, быстро осваивает новые инструменты и опирается на прочную математическую основу. Именно такую задачу – готовить специалистов, ориентируясь на цифровое будущее и его вызовы, – и ставят перед образованием власти страны и региона.

Наука и проекты

Для обучения и исследований в вузе создают современные лаборатории с передовым оборудованием. Также АлтГУ входит в Университетский консорциум исследователей больших данных, что дает доступ к платформам сбора и анализа информации из социальных сетей и открытых источников. Их используют в научных и прикладных проектах, образовательных программах и при подготовке публикаций. Университет также сотрудничает с компаниями "Яндекс", Сбер и Postgres professional ("Постгресс профешнл"), применяя облачные сервисы в учебном процессе.

В АлтГУ считают важным поддерживать экономику Алтайского края, который является аграрным регионом. В связи с этим в 2024 году ИМИТ открыл новую образовательную программу бакалавриата "Умные технологии и искусственный интеллект в агробизнесе", направленную на подготовку специалистов, способных внедрять передовые ИT-решения в сельскохозяйственную отрасль.