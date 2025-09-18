Задержка зарплаты, потеря работы, ошибки. Сбер назвал причины просрочек по кредитам

Банк предлагает клиентам помощь в решении финансовых трудностей

Задержка зарплаты, потеря работы и ошибки – вот три основные причины, по которым россияне часто сталкиваются с просрочками по кредитам. Такие данные в ходе исследования получил Сбер.

Как показал анализ, наибольшая доля просроченных долгов приходится именно на задержку зарплаты. Этот фактор указали 34% респондентов, допустивших просрочку. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются сотрудники малых компаний (до 100 человек), а также работники в строительстве, недвижимости и розничной торговле. Об этом сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме АБК "Лидеры цифрового развития".

На втором месте – потеря работы. Ее указали 11% участников опроса. Этот фактор создает значительное финансовое давление, особенно в условиях длительного поиска новой работы (по данным Росстата, в среднем на это уходит пять месяцев). Также 11% респондентов признались, что просрочка произошла по их собственной ошибке, например, забыли оплатить вовремя или деньги оказались на другой карте. Этому особенно подвержены женщины, а также жители крупных городов (Москва и Санкт-Петербург) в возрасте 30–50 лет.

Кроме того, в список распространенных причин попали: отсутствие денег (8%), болезнь (7%), превышение расходов над доходами (5%), непредвиденные расходы (5%), технические сложности (4%), снижение доходов (4%) и крупная покупка (3%).

«Как показало наше исследование, чаще всего просроченная задолженность возникает из-за задержки зарплаты. Такое исследование мы проводим регулярно и видим, что потеря работы впервые вышла на второе место среди причин просрочки. А вот ошибка самого клиента, занявшая третье место, часто вызвана не нежеланием платить, а банальной забывчивостью. Какой бы ни была причина, мы призываем клиентов не уходить в себя, а сразу обращаться в банк», – сказал Денис Кузнецов.

И добавил, что для таких клиентов доступны разные варианты поддержки: от реструктуризации и кредитных каникул до помощи в трудоустройстве. Главное – найти персональное решение для каждого, кто попал в трудную ситуацию.

Сбер настоятельно рекомендует заемщикам не затягивать с обращением в банк в случае финансовых трудностей. Вместе с кредитором можно разработать план восстановления платежеспособности, который подойдет именно для вашей ситуации. Это может быть снижение ежемесячных выплат, отсрочка или кредитные каникулы.

Для тех, у кого несколько просроченных кредитов в разных банках, предусмотрена программа комплексного урегулирования. Кроме того, Сбер готов помочь с трудоустройством, сменой профессии или решением других финансовых вопросов. Главное – не избегать проблемы и начать действовать.

