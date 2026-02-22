За отсутствие домового чата в Max грозит штраф до 300 тысяч рублей

C 17 февраля структуры ЖКХ обязаны информировать жильцов в национальном мессенджере

22 февраля 2026, 15:31, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение в нем обязательной информации. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он напомнил, что с 17 февраля структуры ЖКХ обязаны публиковать в мессенджере сведения о режиме работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также наладить электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.

Депутат указал, что приказ Минстроя о домовых чатах не предусматривает отдельного штрафа именно за отсутствие чата или информации в Max. Однако несоблюдение требований может быть расценено как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных условий деятельности.

«В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — сказал он.

Якубовский отметил, что при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять государственные жилищные инспекции регионов.