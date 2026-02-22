За отсутствие домового чата в Max грозит штраф до 300 тысяч рублей

C 17 февраля структуры ЖКХ обязаны информировать жильцов в национальном мессенджере

22 февраля 2026, 15:31, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение в нем обязательной информации. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он напомнил, что с 17 февраля структуры ЖКХ обязаны публиковать в мессенджере сведения о режиме работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также наладить электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.

Депутат указал, что приказ Минстроя о домовых чатах не предусматривает отдельного штрафа именно за отсутствие чата или информации в Max. Однако несоблюдение требований может быть расценено как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных условий деятельности.

«В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — сказал он.

Якубовский отметил, что при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять государственные жилищные инспекции регионов.

Гость

15:37:04 22-02-2026

Правильно пишут, ни кто ни кого не принуждает

Гость

16:07:51 22-02-2026

Боже! Избавь меня от Мах, очень прошу.

Гость

16:43:18 22-02-2026

в компьютере занимает почти 800 мегабайт а толку как с козла молока...

Гость

17:48:52 22-02-2026

Гость (16:43:18 22-02-2026) в компьютере занимает почти 800 мегабайт а толку как с козла... Угу. Мозиловский лис на компе занимает 201 МБ, Мах на телефоне 102, а у тебя мах на компе 8 соток. Маловато будет.

Гость

22:14:28 22-02-2026

Гость (17:48:52 22-02-2026) Угу. Мозиловский лис на компе занимает 201 МБ, Мах на телефо... х ты, недоучка... это не лиса, это малая панда, учи матчасть...

гость

13:38:14 23-02-2026

Гость (22:14:28 22-02-2026) х ты, недоучка... это не лиса, это малая панда, учи матчасть... Ага панда Файер Фокс , Огненная лиса та еще панда.

Гость

15:00:41 23-02-2026

Гость (17:48:52 22-02-2026) Угу. Мозиловский лис на компе занимает 201 МБ, Мах на телефо... Сколько же дебилов меня заминусило. И это малая часть, судя по всему... Продолжайте минусякать

Гость

19:37:37 22-02-2026

с каждого?

Гость

22:17:26 22-02-2026

А куда смотрит антимонопольная служба? Игнорируя ситуацию, очки зарабатывает???

Кхм...

06:50:21 23-02-2026

Гость (22:17:26 22-02-2026) А куда смотрит антимонопольная служба? Игнорируя ситуацию, о... О́чки зарабатывает

Гость

02:59:40 23-02-2026

А за чей счет банкет? Кто должен этот сайт вести, ? Кому плюсом должностные обязанности? А 300 тыщ из кармана жильцов и пойдут, радуйтесь, все в бюджет, , а не на ремонт..

Гость

15:53:02 23-02-2026

Гость (02:59:40 23-02-2026) А за чей счет банкет? Кто должен этот сайт вести, ? Кому п... Все штрафы наложенные на ук она должна брать из своей прибыли. Если тсж там да

Гость

16:37:35 23-02-2026

Гость (15:53:02 23-02-2026) Все штрафы наложенные на ук она должна брать из своей прибыл... УК показала прибыль 50 000р за год. Ни у кого нет сомнений, что всё честно)))

Гость

13:11:54 23-02-2026

А прокуратура говорит не обязательно

