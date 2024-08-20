Замглавы школы для детей инвалидов из Москвы пропала в Турции

Последний раз ее видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel

20 августа 2024, 19:09, ИА Амител

Горы / Фото: unsplash.com

В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

48-летняя женщина пошла на прогулку накануне и исчезла. Последний раз ее видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Вернуться домой она должна была 17 августа.

Сотрудники экстренных служб уже четвертый день ищут Сомову. В спасательной операции задействованы кинологи с собаками.