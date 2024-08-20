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Замглавы школы для детей инвалидов из Москвы пропала в Турции

Последний раз ее видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel

20 августа 2024, 19:09, ИА Амител

Горы / Фото: unsplash.com
Горы / Фото: unsplash.com

В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

48-летняя женщина пошла на прогулку накануне и исчезла. Последний раз ее видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Вернуться домой она должна была 17 августа.

Сотрудники экстренных служб уже четвертый день ищут Сомову. В спасательной операции задействованы кинологи с собаками.

Туризм Происшествия Турция

Комментарии 5

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Гость

21:48:40 20-08-2024

Зачем должность бабкину озвучили?
Её от этого быстрее найдут, чем дояркуу ?

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Гость

09:08:50 21-08-2024

Турция неплохое место, чтобы потеряться))) Я даже бы не хотела. чтобы меня искали)))
Шутки конечно шутками, но пусть найдется конечно женщина, родные же переживают.

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Гость

09:28:37 21-08-2024

Гость (09:08:50 21-08-2024) Турция неплохое место, чтобы потеряться))) Я даже бы не хоте... Турция это не то место, где надо теряться с учетом местных особенностей по отношению к женщинам. Особенно, если учитывать, что у них очередной подъем религиозности, в которой женщина находится на уровне вещи.

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Гость

17:23:24 21-08-2024

Гость (09:28:37 21-08-2024) Турция это не то место, где надо теряться с учетом местных о... врешь ты все про Турцию. по весне путешествовали там 1,5 мес. - вот у тебя нидного слова правды

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Гость

17:30:56 21-08-2024

Гость (17:23:24 21-08-2024) врешь ты все про Турцию. по весне путешествовали там 1,5 мес... Блин, да женщине нигде не надо теряться!!!

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