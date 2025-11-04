Житель Новосибирской области получил десять суток ареста за надпись на торте
Мужчину признали виновным в демонстрации экстремистской символики
04 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
В Новосибирской области суд арестовал 28-летнего мужчину за публикацию фотографии торта с надписью и символикой, связанной с запрещенным в России экстремистским сообществом. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Инцидент рассматривался Тогучинским районным судом в конце октября. Согласно материалам дела, фигурант разместил снимок торта с восьмиконечными звездами и упоминанием организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Представитель мужчины утверждал, что публикация носила частный характер и не предназначалась для широкой аудитории. Однако суд посчитал иначе: страница, где размещено фото, находилась в открытом доступе.
В результате жителя региона признали виновным в демонстрации экстремистской символики и приговорили к десяти суткам административного ареста.
19:29:31 04-11-2025
Получается логотип Ватсапп или Фейсбука, которые принадлежат экстремистской организации и всё.
Почему тогда Медведев и прочие ведут там свои блоги?
20:55:05 04-11-2025
Гость (19:29:31 04-11-2025) Получается логотип Ватсапп или Фейсбука, которые принадлежат... Какой "умный" коммент))
21:35:41 04-11-2025
Гость (20:55:05 04-11-2025) Какой "умный" коммент)) ... Поясни.
Символика экстремистской организации термин видишь?
В курсе, что Инстаграм, Ватсапп и Фейсбук принадлежат Мета*
Признана экстремистской на территории РФ. Следовательно их логотипы это их символика .
На основании этого заключения суд фактически может вынести обвинительное заключение, если вы кому-то продемонстрируете в публичном пространстве, что у вас на телефоне символика этих организаций
Что касается Медведева и прочих, практически ежедневно публикуются скриншоты с их высказываниями и заявлениям. Точно также когда в прошлый раз блокировали телеграмм спикер Госдумы Володин вел телеграмм когда с новостями из думы
00:36:36 05-11-2025
Гость (21:35:41 04-11-2025) Поясни.Символика экстремистской организации термин видиш... И когда телеграм заблокировали и я как-то пришёл в Росреестр, мне там посоветовали чего-то найти и скачать с их телеграм-канала))
21:42:20 04-11-2025
Гость (20:55:05 04-11-2025) Какой "умный" коммент)) ... Да уж не глупее твоего!
23:12:04 04-11-2025
Гость (21:42:20 04-11-2025) Да уж не глупее твоего! ... Я думаю он мусульманин, а ватсапы, фейсбуке и медведи в твоей одной голове помещаются.Если что пиши есче)
22:27:02 04-11-2025
Гость (19:29:31 04-11-2025) Получается логотип Ватсапп или Фейсбука, которые принадлежат... В твоей голове так получается) 1
22:00:38 04-11-2025
Песня Высоцкого вспоминается: "...ширится, растёт заболевание...". Что ещё новенького придумают для ареста на 10 суток?
23:17:51 04-11-2025
Гость (22:00:38 04-11-2025) Песня Высоцкого вспоминается: "...ширится, растёт заболевани... Это просто кошмар для либералов и иногентов. Не хотелось бы быть на их месте... Особенно сейчас.
00:09:33 05-11-2025
Гость (23:17:51 04-11-2025) Это просто кошмар для либералов и иногентов. Не хотелось бы ... Вам бы специалистам каким показаться, ну или закодироваться
09:51:26 05-11-2025
Гость (22:00:38 04-11-2025) Песня Высоцкого вспоминается: "...ширится, растёт заболевани...
Высоцкого лучше упоминать - опасненько - там тоже за прослушивание его песни было привлечение относительно недавно
10:46:52 05-11-2025
Гость (09:51:26 05-11-2025) Высоцкого лучше упоминать - опасненько - там тоже за про... Это где? Вс соседней стране?
11:02:54 05-11-2025
Гость (10:46:52 05-11-2025) Это где? Вс соседней стране? ...
Гугли, если не забанен
10:29:35 05-11-2025
А какая организация то , объединяющая меншинств?
11:02:17 05-11-2025
Гость (10:29:35 05-11-2025) А какая организация то , объединяющая меншинств?... ага. мужики собираются и живут вместе несколько лет