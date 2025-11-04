Житель Новосибирской области получил десять суток ареста за надпись на торте

Мужчину признали виновным в демонстрации экстремистской символики

04 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Арестованный россиянин / Фото: "Осторожно, новости"

В Новосибирской области суд арестовал 28-летнего мужчину за публикацию фотографии торта с надписью и символикой, связанной с запрещенным в России экстремистским сообществом. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Инцидент рассматривался Тогучинским районным судом в конце октября. Согласно материалам дела, фигурант разместил снимок торта с восьмиконечными звездами и упоминанием организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Представитель мужчины утверждал, что публикация носила частный характер и не предназначалась для широкой аудитории. Однако суд посчитал иначе: страница, где размещено фото, находилась в открытом доступе.

В результате жителя региона признали виновным в демонстрации экстремистской символики и приговорили к десяти суткам административного ареста.

