"Новый опасный тренд". Девушки задувают свечи на торте при помощи сахарной пудры

Попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами

13 октября 2025, 12:45, ИА Амител

В соцсетях распространился новый опасный тренд: девушки задувают свечи на тортах при помощи сахарной пудры. Вместо традиционного способа они выдыхают облако пудры прямо на огонь, создавая эффектную вспышку для фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

Однако такой способ представляет серьезную опасность. Сахарная пудра легко воспламеняется, и контакт с пламенем может привести к ожогам и возгоранию. Эксперты предупреждают, что попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами и испорченным праздником.