"Новый опасный тренд". Девушки задувают свечи на торте при помощи сахарной пудры
Попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами
13 октября 2025, 12:45, ИА Амител
В соцсетях распространился новый опасный тренд: девушки задувают свечи на тортах при помощи сахарной пудры. Вместо традиционного способа они выдыхают облако пудры прямо на огонь, создавая эффектную вспышку для фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".
Однако такой способ представляет серьезную опасность. Сахарная пудра легко воспламеняется, и контакт с пламенем может привести к ожогам и возгоранию. Эксперты предупреждают, что попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами и испорченным праздником.
Огнезащитную обработку , и несколько огнетушителей и можно делать сколько угодно дублей
13:02:54 13-10-2025
Подула девушка, задула, милая. По обстоятельствам, а не со зла...
13:23:00 13-10-2025
Какая дичь. Слов нет. Ещё и повторять начинают как обезьяны
13:32:27 13-10-2025
Гость (13:23:00 13-10-2025) Какая дичь. Слов нет. Ещё и повторять начинают как обезьяны ... Тупые сгорят в адском пламени, умные уцелеют.
13:27:22 13-10-2025
Это зумерши, которых в дурку на отдых не приняли...
13:54:00 13-10-2025
Не знал и не догадался бы до такой тупой дичи.
Зато теперь после публикации сколько народу нового узнает и, уж точно, многие неодумки будут пробовать.
16:22:29 13-10-2025
Гость (13:54:00 13-10-2025) Не знал и не догадался бы до такой тупой дичи.Зато тепер... это какой надо иметь изощренный ум, чтоб такое придумать
17:01:42 13-10-2025
действительно (16:22:29 13-10-2025) это какой надо иметь изощренный ум, чтоб такое придумать... Это уже давным-давно придумано. Циркачи показывают на улицах, но у нас такое не сильно распространено.
19:53:16 13-10-2025
Ерунда эта пудра, по классике нужно керосина набрать и его выдувать на свечи, во тогда эффектно и красиво будет!!