"Новый опасный тренд". Девушки задувают свечи на торте при помощи сахарной пудры

Попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами

13 октября 2025, 12:45, ИА Амител

В соцсетях распространился новый опасный тренд: девушки задувают свечи на тортах при помощи сахарной пудры. Вместо традиционного способа они выдыхают облако пудры прямо на огонь, создавая эффектную вспышку для фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

Однако такой способ представляет серьезную опасность. Сахарная пудра легко воспламеняется, и контакт с пламенем может привести к ожогам и возгоранию. Эксперты предупреждают, что попытки повторить подобные трюки могут закончиться травмами и испорченным праздником.

Ребенок с конфетами / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские школьники массово жалуются на диарею после модных китайских конфет из соцсетей

Тем не менее школьников это не останавливает — тренд оказался сильнее неприятных последствий
Комментарии 9

Avatar Picture
Ева

12:51:04 13-10-2025

Огнезащитную обработку , и несколько огнетушителей и можно делать сколько угодно дублей

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:54 13-10-2025

Подула девушка, задула, милая. По обстоятельствам, а не со зла...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:00 13-10-2025

Какая дичь. Слов нет. Ещё и повторять начинают как обезьяны

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:27 13-10-2025

Гость (13:23:00 13-10-2025) Какая дичь. Слов нет. Ещё и повторять начинают как обезьяны ... Тупые сгорят в адском пламени, умные уцелеют.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:22 13-10-2025

Это зумерши, которых в дурку на отдых не приняли...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:00 13-10-2025

Не знал и не догадался бы до такой тупой дичи.
Зато теперь после публикации сколько народу нового узнает и, уж точно, многие неодумки будут пробовать.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
действительно

16:22:29 13-10-2025

Гость (13:54:00 13-10-2025) Не знал и не догадался бы до такой тупой дичи.Зато тепер... это какой надо иметь изощренный ум, чтоб такое придумать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:42 13-10-2025

действительно (16:22:29 13-10-2025) это какой надо иметь изощренный ум, чтоб такое придумать... Это уже давным-давно придумано. Циркачи показывают на улицах, но у нас такое не сильно распространено.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ерунда

19:53:16 13-10-2025

Ерунда эта пудра, по классике нужно керосина набрать и его выдувать на свечи, во тогда эффектно и красиво будет!!

  6 Нравится
Ответить
