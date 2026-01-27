Жители Республики Алтай почувствовали землетрясение за пять минут до полуночи 26 января
В результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано
27 января 2026, 08:45, ИА Амител
Поздним вечером 26 января, за пять минут до полуночи, в 17 километрах от села Онгудай в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.
Подземные толчки почувствовали жители Онгудайского, Шебалинского и Усть-Канского районов. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано.
Ранее колебания земной поверхности произошли в июле в Кош-Агачском районе. В том же месяце землетрясение из Казахстана "докатилось" до Алтайского края – у жителей Барнаула качались люстры, хотя эпицентр был достаточно далеко, в районе Усть-Каменогорска.
09:17:03 27-01-2026
Лениногорск -это где?
10:28:59 27-01-2026
Гость (09:17:03 27-01-2026) Лениногорск -это где?... На карте покажите,пожалуйста.
10:57:30 27-01-2026
Лениногорск — город в Республике Татарстан (Россия), административный центр Лениногорского района, основанный в 1795 году (как село Новая Письмянка) и получивший статус города в 1955 году. Расположен на юго-востоке республики на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, является важным центром нефтяной промышленности, входя в Альметьевскую агломерацию.
11:58:27 27-01-2026
Гость (10:57:30 27-01-2026) Лениногорск — город в Республике Татарстан (Россия), админис... Лениногорск это город был в Казахстане, двоечник. Карта старая, но ней это видно. Ныне это Риддер (в 1941 — 2002 годах — Лениногорск) — город областного подчинения в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
11:41:50 27-01-2026
Лениногорскк город в Казахстане. Переименованный временно в Риддер