Жители Республики Алтай почувствовали землетрясение за пять минут до полуночи 26 января

В результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано

27 января 2026, 08:45, ИА Амител

Землетрясение / Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Поздним вечером 26 января, за пять минут до полуночи, в 17 километрах от села Онгудай в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

Подземные толчки почувствовали жители Онгудайского, Шебалинского и Усть-Канского районов. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано.

Ранее колебания земной поверхности произошли в июле в Кош-Агачском районе. В том же месяце землетрясение из Казахстана "докатилось" до Алтайского края – у жителей Барнаула качались люстры, хотя эпицентр был достаточно далеко, в районе Усть-Каменогорска.

Комментарии 5

Гость

09:17:03 27-01-2026

Лениногорск -это где?

Гость

10:28:59 27-01-2026

Гость (09:17:03 27-01-2026) Лениногорск -это где?... На карте покажите,пожалуйста.

Гость

10:57:30 27-01-2026

Лениногорск — город в Республике Татарстан (Россия), административный центр Лениногорского района, основанный в 1795 году (как село Новая Письмянка) и получивший статус города в 1955 году. Расположен на юго-востоке республики на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, является важным центром нефтяной промышленности, входя в Альметьевскую агломерацию.

Гость

11:58:27 27-01-2026

Гость (10:57:30 27-01-2026) Лениногорск — город в Республике Татарстан (Россия), админис... Лениногорск это город был в Казахстане, двоечник. Карта старая, но ней это видно. Ныне это Риддер (в 1941 — 2002 годах — Лениногорск) — город областного подчинения в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Гость

11:41:50 27-01-2026

Лениногорскк город в Казахстане. Переименованный временно в Риддер

