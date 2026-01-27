Жители Республики Алтай почувствовали землетрясение за пять минут до полуночи 26 января

В результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано

Землетрясение / Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Поздним вечером 26 января, за пять минут до полуночи, в 17 километрах от села Онгудай в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

Подземные толчки почувствовали жители Онгудайского, Шебалинского и Усть-Канского районов. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в результате сейсмического события жертв и разрушений не зарегистрировано.

Ранее колебания земной поверхности произошли в июле в Кош-Агачском районе. В том же месяце землетрясение из Казахстана "докатилось" до Алтайского края – у жителей Барнаула качались люстры, хотя эпицентр был достаточно далеко, в районе Усть-Каменогорска.