Жители страны стали чаще пользоваться услугами по доставке готовой еды

Спрос вырос почти вполовину

07 февраля 2026, 19:35, ИА Амител

Роллы / Суши / Доставка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Согласно данным, опубликованным "Коммерсантом", все больше россиян предпочитают заказывать готовые блюда с доставкой на дом. В прошлом году услугами таких сервисов воспользовались 46% потребителей, в то время как годом ранее этот показатель составлял около 30%.

Параллельно наблюдается снижение объемов продаж готовой еды в гипермаркетах. Представители розничной торговли констатируют смещение покупательского спроса в сторону онлайн-платформ, главным образом благодаря развитию экспресс-доставки. В связи с этим торговые сети активизируют сотрудничество со сторонними службами для обеспечения доставки готовых рационов своим клиентам.