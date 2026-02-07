НОВОСТИОбщество

Жители страны стали чаще пользоваться услугами по доставке готовой еды

Спрос вырос почти вполовину

07 февраля 2026, 19:35, ИА Амител

Роллы / Суши / Доставка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Роллы / Суши / Доставка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Согласно данным, опубликованным "Коммерсантом", все больше россиян предпочитают заказывать готовые блюда с доставкой на дом. В прошлом году услугами таких сервисов воспользовались 46% потребителей, в то время как годом ранее этот показатель составлял около 30%.

Параллельно наблюдается снижение объемов продаж готовой еды в гипермаркетах. Представители розничной торговли констатируют смещение покупательского спроса в сторону онлайн-платформ, главным образом благодаря развитию экспресс-доставки. В связи с этим торговые сети активизируют сотрудничество со сторонними службами для обеспечения доставки готовых рационов своим клиентам.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поход в ресторан и доставка еды в России подорожают в 2026 году на 15–16%

Повышение цен на услуги общепита в стране продолжится из-за дорогих кредитов и рекламы, а также роста зарплат
НОВОСТИОбщество

Статистика

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:46:48 07-02-2026

Доставка головного мозга,бедно живём балованные

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров