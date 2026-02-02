Поход в ресторан и доставка еды в России подорожают в 2026 году на 15–16%

Повышение цен на услуги общепита в стране продолжится из-за дорогих кредитов и рекламы, а также роста зарплат

02 февраля 2026, 09:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рост цен в ресторанах и на доставку еды в 2026 году в России сохранится на высоком уровне — около 15-16%. Такой прогноз дал директор по маркетингу сервиса "Чиббис" Александр Якимец на основе анализа динамики среднего чека за последнее десятилетие, сообщает "Газета.ру".

Главными причинами продолжающегося подорожания эксперт называет общую экономическую ситуацию, включая высокую ключевую ставку и повышение НДС, а также стремительный рост издержек бизнеса. Дорожают продукты, логистика и, самое существенное, фонд оплаты труда из-за дефицита кадров в отрасли. Кроме того, на 35–40% в год дорожает цифровая реклама, а число эффективных маркетинговых каналов сокращается.

Чтобы смягчить для гостей эффект от роста затрат, рестораторы применяют три основные стратегии:

Постепенное повышение цен (около 4–5% несколько раз в год), которое менее заметно клиентам. Сокращение порций (шейнкфляция), когда при сохранении цены блюда уменьшается его вес или доля дорогих ингредиентов. Замена ассортимента — удаление из меню дорогих позиций и введение новых блюд с более доступной себестоимостью.

По словам эксперта, около 80% рестораторов выбирают тактику плавного подорожания, при этом почти все в той или иной мере комбинируют ее с уменьшением порций и точечной заменой блюд. Эти меры, как отмечает Якимец, являются вынужденными и направлены на то, чтобы сохранить рабочие места и сами заведения в условиях перманентно высокой инфляции.