Жительница Горно-Алтайска потеряла почти 900 тысяч рублей на "криптоинвестициях"

Неизвестные постоянно подталкивали ее вкладывать как можно больше денег

24 мая 2026, 08:05, ИА Амител

Мошенники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Горно-Алтайске 22-летняя девушка лишилась почти 900 тысяч рублей после попытки заработать на криптовалюте. Жертвой мошенников она стала после знакомства в интернете с незнакомкой, которая рассказала ей о "выгодных инвестициях" и пообещала быстрый доход.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, с заявлением в полицию обратилась сама потерпевшая. Во время разбирательства выяснилось, что девушка была зарегистрирована на одном из сайтов знакомств. Спустя некоторое время ей написала неизвестная собеседница.

Во время общения жительница Горно-Алтайска рассказала о сложном финансовом положении. После этого новая знакомая предложила способ "заработка" — покупку и продажу криптовалюты.

Предложение показалось девушке привлекательным, и вскоре с ней связались так называемые наставники. Они убедили потерпевшую установить специальное приложение на телефон и помогли открыть криптовалютный портфель.

По словам заявительницы, неизвестные постоянно подталкивали ее вкладывать как можно больше денег, уверяя, что это позволит быстрее получить прибыль. В результате девушка оформила несколько кредитов, в том числе в микрофинансовых организациях. Все заемные средства она переводила на счета, которые указывали мошенники. Общая сумма ущерба составила 886 тысяч рублей.

Спустя некоторое время жительница Республики Алтай попыталась вывести деньги, однако аферисты заявили, что для этого необходимо дополнительно внести еще 15% от уже вложенной суммы.

Именно тогда девушка заподозрила обман и отказалась переводить новые деньги. После этого она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

В МВД по Республике Алтай вновь напомнили жителям региона, что мошенники все чаще используют схемы с "инвестициями" и заработком на криптовалюте. Полицейские призывают не доверять незнакомцам в интернете, не устанавливать подозрительные приложения и не переводить деньги по указанию неизвестных "финансовых консультантов".