Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 40

Число зараженных в Алтайском крае: 621

16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших теперь 621, в том числе 67 детей.

За минувшие сутки 9 зараженных зарегистрировали в Барнауле, по 2 – в Бийске и Змеиногорском районе, по 1 – в Заринске, ЗАТО Сибирский и Тюменцевском районе.

Всего в регионе из больниц уже выписали 165 пациентов, а за прошедшие сутки – 32. Вот уже несколько дней в крае наблюдается тенденция, что выздоровевших больше, чем новых зараженных.

По данным краевого оперштаба на 8 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 38,6 тыс. человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5087 человек. Снято с меднаблюдения – 9412 человек.