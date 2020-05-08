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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 40

, ИА "Амител"
Главное за 8 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Полпред Сергей Меняйло не исключил введение электронных пропусков в Сибири, в Алтайском крае с 12 мая установят масочный режим, соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко, а регион готовится к дистанционному празднованию Дня Победы. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 621

16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших теперь 621, в том числе 67 детей.

За минувшие сутки 9 зараженных зарегистрировали в Барнауле, по 2 – в Бийске и Змеиногорском районе, по 1 – в Заринске, ЗАТО Сибирский и Тюменцевском районе.

Всего в регионе из больниц уже выписали 165 пациентов, а за прошедшие сутки – 32. Вот уже несколько дней в крае наблюдается тенденция, что выздоровевших больше, чем новых зараженных.

По данным краевого оперштаба на 8 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 38,6 тыс. человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5087 человек. Снято с меднаблюдения – 9412 человек.

 

2
Масочному режиму быть

В Алтайском крае ввели обязательный масочный режим. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе обязательного масочного режима. Правила начнут действовать с 12 мая.

Согласно документу, средства индивидуальной защиты обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов и других мест массового скопления людей.

О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано. Но известно, что в Москве штрафуют на 4-5 тыс. рублей.

3
Электронные пропуска придут в Сибирь?

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло рассказал, что сибирские регионы подключатся к системе электронных пропусков уже после отработки "всех шероховатостей". Однако попадет ли Алтайский край в число этих регионов и когда это случится – неизвестно.

"Вопрос решен, по введению – это вопрос времени. Однако все зависит от складывающейся обстановки в каждом регионе и округе. Если ситуация ухудшится, то такой режим будет введен, если нет, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкими", – пояснил Сергей Меняйло. 

По его словам, сегодня несколько регионов уже готовятся к пропускному режиму. Среди них Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край. 

4
Доплаты для медиков

Власти Алтайского края в ближайшие дни предоставят стимулирующие выплаты врачам ковидных госпиталей и сотрудникам лабораторий.

На счета медиков уже перевели более 82 млн рублей. В общей сложности на выплаты из федерального бюджета претендуют 2089 специалистов из 37 медицинских учреждений.

Всего на доплаты алтайским медработникам из федерального бюджета направили свыше 270 млн рублей.

Также около 180 медиков из Алтайского края получат надбавки из регионального бюджета. На эти цели местные власти выделили около 15 млн рублей.

5
Постепенно вернемся к спорту
Алтайские фитнес-центры и спортивные клубы снова возобновят работу только в случае хорошей эпидемиологической обстановки в регионе. По словам министра спорта Алексея Перфильева, на уровне правительства уже готов план по возобновлению деятельности спортобъектов. Ждут только снижения заболеваемости.

"Надо послушать доктора. Точкой отсчета будет являться спад заболеваемости. Пока этого не произойдет, открывать объекты в крае не будут. Пока дождик не кончится, сапоги снимать рано", – добавил министр.

Он также отметил, что режим самоизоляции в Алтайском крае будут снимать постепенно: сначала разрешат прогулки, чуть позже откроют секции, а в последнюю очередь разрешат проводить массовые соревнования.

6
Давка до добра не довела

После шумихи, связанной с давкой при распродаже с 50-процентной скидкой в Рубцовске, магазин "Эврика" временно прекратил свою деятельность.

Роспотребнадзор и полиция проводят проверку по факту несоблюдения ограничительных мер в рубцовском торговом центре. 

Из-за нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача Алтайского края возбудили административное дело. Предпринимателям грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Вердикт по делу вынесет суд.

7
В качестве информационной профилактики

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.05.2020 21:02
krash

а если у людей после длительного сидения без работ НЕТ денег на покупку масок которые стоят нынче не дешево...?

8.05.2020 21:06
Димон

krash ну что ж вы прям так то
сказано же " с сохранением заработной платы"
так что никто без денег не сидит
ну и не стоит
и не лежит

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