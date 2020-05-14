Выплаты уже получают

26 тыс. алтайских семей уже получили выплаты на детей до трех лет. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 5 тыс. рублей за апрель-июнь.

По данным алтайского отделения ПФР, за апрель и май уже выплатили более 350 млн рублей.

Рассчитывать на эти выплаты могут семьи с детьми до трех лет, которые имеют право на маткапитал, а также те, у кого такого права нет, но дети родились в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кстати, некоторые семьи могут претендовать и на пособие в 5 тыс. рублей и на разовую выплату в 10 тыс. рублей (ее будут выдавать с 1 июня). Кто именно – читайте в материале amic.ru.