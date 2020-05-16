Количество зараженных приближается к 900, еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 и ограничения в регионе планируют снять позже. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Да, прирост такой же, как и вчера. Общее количество заболевших достигло 885, среди них 113 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 26 заболевших,
- в Благовещенском районе – 3,
- в Тальменском районе – 2,
- Славгороде – 2,
- Рубцовске – 1,
- Камне-на-Оби – 1,
- ЗАТО Сибирском – 1,
- Бурлинском районе – 1,
- Тогульском районе – 1.
Специалисты управления Роспотребнадзора устанавливает, с кем контактировали зараженные, проводят заключительную дезинфекцию в очагах.
Также за последние сутки из больниц выписали 28 человек (всего 441).
По данным оперштаба на 16 мая, в Алтайском крае на коронавирус обследовали 53,2 тыс. человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции до сих пор находятся 4868 человек.
Шесть сотрудников предприятия "Кучуксульфат" в Благовещенском районе заражены. Четверо из них имели бытовые контакты с заболевшими, а источник заражения у первых двух сотрудников еще не известны (оба члены одной семьи). Сейчас ситуация со вспышкой находится на контроле оперштаба региона и руководства предприятия.
Люди, с которыми контактировали зараженные, изолированы, руководство организации уже отстранило от работы и отправило на самоизоляцию более 55 работников, в помещениях проводят обработку.
Неотложные меры, чтобы не допустить заражения, на предприятии применяли с середины марта 2020 года. На закупку всего необходимого руководство выделило 5,2 млн рублей.
Работники соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. На рабочее место никого не пускали без медосмотра и обработки рук антисептиком. Даже запретили сотрудникам перемещаться между цехами и участками, а всех с признаками ОРВИ отстраняли от работы. Несмотря на это, заражения избежать не удалось.
"Сложившийся разумный баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе", – подытожили в правительстве Алтайского края.
Эпидемиологи поддержали это решение. Они считают, что снятие части профилактических мер может негативно сказаться на заболеваемости.
Вопрос о смягчении ограничений снова рассмотрят на неделе с 18 по 21 мая. Решение будет зависеть от числа новых случаев заболевания COVID-19.
Бийчане пожаловались в соцсетях на администрацию города, представители которой проверяли уличных торговцев рассадой: чиновники были без масок, не соблюдали дистанцию, не использовали перчатки. А ведь в регионе масочный режим.
После этого власти пояснили, что ничего не нарушили. Так как постановление губернатора Виктора Томенко о масочном режиме не относится к открытым пространствам (за исключением остановок). Поэтому носить маски на городской площади должностные лица не обязаны.
Кстати, если не в курсе – маски в Алтайском крае нужно носить только в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, общепите, парикмахерских, на остановках -– в общем, там, где контактируете с людьми.
Алтайский край занял последнее место среди сибирских регионов по приросту заболевших коронавирусом за последнюю неделю.
Число выявленных случаев COVID-19 с 9 по 15 мая в Алтайском крае увеличилось всего лишь в 1,4 раза.
В то время как в Республике Тыва больных стало вчетверо больше (и этот регион лидирует в рейтинге прироста). Второе место у Омской области (в два раза), а третье место у Томской и Иркутской областях (1,9 раза).
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