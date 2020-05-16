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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 48

, ИА "Амител"
Главное за 16 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Количество зараженных приближается к 900, еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 и ограничения в регионе планируют снять позже. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько зараженных коронавирусом в Алтайском крае?

38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Да, прирост такой же, как и вчера. Общее количество заболевших достигло 885, среди них 113 детей.

За минувшие сутки: 

  • в Барнауле выявили 26 заболевших,
  • в Благовещенском районе – 3,
  • в Тальменском районе – 2,
  • Славгороде – 2,
  • Рубцовске – 1,
  • Камне-на-Оби – 1,
  • ЗАТО Сибирском – 1,
  • Бурлинском районе – 1,
  • Тогульском районе – 1.

Специалисты управления Роспотребнадзора устанавливает, с кем контактировали зараженные, проводят заключительную дезинфекцию в очагах.

Также за последние сутки из больниц выписали 28 человек (всего 441).

По данным оперштаба на 16 мая, в Алтайском крае на коронавирус обследовали 53,2 тыс. человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции до сих пор находятся 4868 человек.

2
Вспышка COVID-19 на предприятии

Шесть сотрудников предприятия "Кучуксульфат" в Благовещенском районе заражены. Четверо из них имели бытовые контакты с заболевшими, а источник заражения у первых двух сотрудников еще не известны (оба члены одной семьи). Сейчас ситуация со вспышкой находится на контроле оперштаба региона и руководства предприятия.

Люди, с которыми контактировали зараженные, изолированы, руководство организации уже отстранило от работы и отправило на самоизоляцию более 55 работников, в помещениях проводят обработку.

Неотложные меры, чтобы не допустить заражения, на предприятии применяли с середины марта 2020 года. На закупку всего необходимого руководство выделило 5,2 млн рублей.

Работники соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. На рабочее место никого не пускали без медосмотра и обработки рук антисептиком. Даже запретили сотрудникам перемещаться между цехами и участками, а всех с признаками ОРВИ отстраняли от работы. Несмотря на это, заражения избежать не удалось.

3
Ждали снятия ограничений?
Этого не будет. Пока. На очередном заседании регионального оперштаба решили, что послабления ограничительных мер вводить еще рано.

"Сложившийся разумный баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе", – подытожили в правительстве Алтайского края.

Эпидемиологи поддержали это решение. Они считают, что снятие части профилактических мер может негативно сказаться на заболеваемости. 

Вопрос о смягчении ограничений снова рассмотрят на неделе с 18 по 21 мая. Решение будет зависеть от числа новых случаев заболевания COVID-19. 

4
Чиновники объяснили отсутствие масок

Бийчане пожаловались в соцсетях на администрацию города, представители которой проверяли уличных торговцев рассадой: чиновники были без масок, не соблюдали дистанцию, не использовали перчатки. А ведь в регионе масочный режим.

После этого власти пояснили, что ничего не нарушили. Так как  постановление губернатора Виктора Томенко о масочном режиме не относится к открытым пространствам (за исключением остановок). Поэтому носить маски на городской площади должностные лица не обязаны.

Кстати, если не в курсе – маски в Алтайском крае нужно носить только в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, общепите, парикмахерских, на остановках -– в общем, там, где контактируете с людьми. 

5
Алтайский край не в лидерах

Алтайский край занял последнее место среди сибирских регионов по приросту заболевших коронавирусом за последнюю неделю.

Число выявленных случаев COVID-19 с 9 по 15 мая в Алтайском крае увеличилось всего лишь в 1,4 раза. 

В то время как в Республике Тыва больных стало вчетверо больше (и этот регион лидирует в рейтинге прироста). Второе место у Омской области (в два раза), а третье место у Томской и Иркутской областях (1,9 раза).

6
В качестве информационной профилактики

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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