Сколько зараженных коронавирусом в Алтайском крае?

38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Да, прирост такой же, как и вчера. Общее количество заболевших достигло 885, среди них 113 детей.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 26 заболевших,

в Благовещенском районе – 3,

в Тальменском районе – 2,

Славгороде – 2,

Рубцовске – 1,

Камне-на-Оби – 1,

ЗАТО Сибирском – 1,

Бурлинском районе – 1,

Тогульском районе – 1.

Специалисты управления Роспотребнадзора устанавливает, с кем контактировали зараженные, проводят заключительную дезинфекцию в очагах.

Также за последние сутки из больниц выписали 28 человек (всего 441).

По данным оперштаба на 16 мая, в Алтайском крае на коронавирус обследовали 53,2 тыс. человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции до сих пор находятся 4868 человек.