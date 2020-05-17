Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, пациенты, которые смогли вылечиться, рассказывают о том, как они перенесли болезнь, а а аэропорт объявляет о возобновлении некоторых рейсов. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 17 мая — в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в регионе выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированных нашли в Бийске – 10 человек, Барнауле – 9, Рубцовске – 5, Курьинском районе – 4, Новоалтайске – 3, Змеиногорском районе – 2, Завьяловском районе – 2, Заринске – 1, Павловском районе – 1, Бийском районе – 1, Тюменцевском районе – 1, Солонешенском районе – 1. Выписали из больниц 17 пациентов.
Таким образом, общее число зараженных в крае достигло 925 человек. Выздоровело за все время в регионе 458 пациентов.
С 12 мая, согласно указу, который подписал Виктор Томенко, на территории Алтайского края действует масочный режим.
Жительница Новичихинского района рассказала о том, как она заразилась коронавирусом, как протекала ее болезнь, и как реагировали знакомые, которые узнали о ее диагнозе. Женщина пояснила, что подхватила вирус от родственника, который работает вахтовым методом. В тот день, когда у него выявили коронавирус, ее саму и ее семью посадили на карантин и взяли анализы. Оказалось, что заболела вся семья.
"Два дня мы все ревели – два дня! Во-первых, у меня муж астматик, у него с лёгкими и так напутано. А во-вторых, дочь беременная", — поделилась женщина.
С полной версией рассказа можно ознакомиться здесь.
Барнаульский аэропорт объявил о возобновлении рейса Барнаул — Красноярск и анонсировал новый маршрут до Омска. С 27 мая из Барнаула начнет летать рейс в Омск по средам и воскресеньям. Минимальная стоимость перелета составит 3 191 рубль. С 30 мая, по вторникам и субботам, возобновят вылеты в Красноярск на самолетах Ан-24 и L-410. Цена билета без учета сборов составит 4 190 рублей.
При этом часть рейсов все-таки останутся недоступны до конца мая.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили три новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 19-летнего жителя Усть-Канского района, 19-летнего жителя Горно-Алтайска и 23-летнего жителя Усть-Коксинского района. У двоих заболевание протекает бессимптомно, а у третьего врачи обнаружили ринофарингит. Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 78 человек.
Напомним, что Республика Алтай является единственных регионом в Сибирском Федеральном округе с нулевой смертностью пациентов с коронавирусом.
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Комментарии
Скока померкло?
3деда столетних?